PC Đắk Nông: Đảm bảo cung cấp điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Nhiều giải pháp về công nghệ



Theo dự báo tình hình phụ tải mùa khô năm 2022, PC Đắk Nông đã xây dựng kế hoạch, phương thức cấp điện linh hoạt, đồng thời chủ động lập phương án ứng phó khi phụ tải tăng cao đột biến nhằm hạn chế tối đa việc ngừng cấp điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, hiệu quả phục vụ đời sống, sản xuất của người dân trên địa bàn. Ngoài ra, PC Đắk Nông cũng thực hiện chống quá tải cục bộ máy biến áp tại các trạm 110kV do phụ tải tăng nhanh trong mùa khô ở một số khu vực trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Công ty nỗ lực đóng điện các dự án lưới điện quan trọng để tăng cường nguồn cung cấp điện và tích cực hoàn thành các công trình sửa chữa lớn, công trình đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo lưới điện vận hành an toàn trong điều kiện nắng nóng, phụ tải tăng cao.

PC Đắk Nông bảo dưỡng các trạm biến áp, đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng

Để chủ động ứng phó với việc nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong mùa nắng nóng, PC Đắk Nông đã triển khai nhiều giải pháp. Trong đó có việc áp dụng công nghệ vào công tác sản xuất kinh doanh như: Kết nối tín hiệu các thiết bị đóng cắt tự động (Reclorer, LBS), hệ thống đo đếm về Trung tâm điều khiển xa; vệ sinh các thiết bị cao áp ngoài trời tại các trạm biến áp (TBA) 110kV bằng nước áp lực cao bằng công nghệ Hotline; sử dụng các thiết bị phát hiện, phòng ngừa sự cố (như camera nhiệt)… Qua đó góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Để giúp khách hàng chủ động kiểm soát và giảm chi phí trả tiền điện, PC Đắk Nông khuyến cáo khách hàng thường xuyên theo dõi sản lượng điện sử dụng hàng ngày qua App EVNCPC CSKH và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Cụ thể như: Hạn chế sử dụng các thiết bị điện vào giờ cao điểm, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng thiết bị điện hợp lý, chọn sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm năng lượng... Đồng thời khuyến cáo khách hàng chủ động kiểm tra, thay thế các thiết bị bảo vệ trong gia đình (cầu dao, cầu chì, aptomat) phù hợp với phụ tải để tránh quá tải và gây cháy nổ. Riêng các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế vận hành các thiết bị điện có công suất lớn vào giờ cao điểm; thực hiện đầu tư, cải tiến, thay thế các thiết bị hiệu suất thấp bằng các thiết bị có hiệu suất cao và tiết kiệm điện.

Khuyến cáo khách hàng tiết kiệm điện

Anh Nguyễn Đức Cường (tổ 1, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia nghĩa) chia sẻ: "Trước đây tôi không quan tâm đến việc tiết kiệm điện, gia đình sử dụng nhiều thiết bị nên mỗi tháng phải chi từ 350.000- 400.000 đồng tiền điện. Tuy nhiên, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và hướng dẫn tuyên truyền của Điện lực Gia nghĩa, tôi và gia đình đã thay đổi thói quen sử dụng điện sao cho tiết kiệm, hiệu quả. Ngoài việc tắt các thiết bị điện không thực sự cần thiết, sử dụng các thiết bị điện đúng cách, gia đình đã dùng bóng đèn điện huỳnh quang, đèn LED thay cho bóng sợi đốt, tôi thường chọn mua các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm điện, phù hợp với nhu cầu sử dụng. Đến nay, mọi thành viên trong gia đình đã có thói quen tiết kiệm điện".

Mặc khác, để nâng cao độ chính xác của hệ thống đo đếm điện năng, Công ty lập kế hoạch thực hiện thay thế công tơ đến hạn kiểm định; thường xuyên kiểm tra hệ thống đo đếm điện năng để phát hiện xử lý, thay thế kịp thời các thiết bị đo đếm có khả năng hư hỏng nhằm hiện đại hóa hệ thống đo đếm, làm giảm nguy cơ sai sót, nhầm lẫn trong quá trình ghi chỉ số. Công ty thực hiện nghiêm quy trình ghi chỉ số, kiểm soát chỉ số công tơ và công tác lập hóa đơn tiền điện; tăng cường kiểm tra, phúc tra chỉ số công tơ đối với khách hàng có sản lượng điện tăng, giảm đột biến; cập nhập theo dõi và trả lời mọi thắc mắc của khách hàng về hóa đơn tiền điện một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Những khiếm khuyết trên đường dây đều được PC Đắk Nông xử lý kịp thời để bảo đảm cấp điện và hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra sự cố điện.

Cùng với đó, để dễ dàng kiểm soát lượng điện tiêu thụ, PC Đắk Nông đã đẩy mạnh vận động, hướng dẫn khách hàng tải ứng dụng chăm sóc khách hàng trên thiết bị điện thoại thông minh hoặc có thể liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng 19001909, truy cập website https://www.cskh.evncpc.vn, Email cskh@cpc.vn,… để được giải đáp kịp thời. Qua các kênh thông tin trên, khách hàng dễ dàng tương tác, tra cứu thông tin về lịch ghi điện, lịch mất điện, chỉ số tiêu thụ điện cũng như cập nhật hướng dẫn sử dụng điện hiệu quả, an toàn, tiết kiệm của ngành điện.

Cùng với các giải pháp trên, PC Đắk Nông tiếp tục khuyến cáo khách hàng sử dụng tiết kiệm điện nhằm hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cung cấp điện cho khách hàng trong mùa nắng nóng.