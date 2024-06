PC Đắk Nông triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cấp điện ổn định, an toàn trong mùa mưa bão

Trước mùa mưa bão năm nay, PC Đắk Nông đã chỉ đạo các Điện lực và Đội Cao thế tăng cường kiểm tra, chặt phát cây trong hành lang an toàn lưới điện, cây nằm trong khu vực có khả năng đổ vào đường dây gây sự cố. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị trực thuộc nghiêm túc rà soát lưới điện để kịp thời phát hiện, khắc phục những khiếm khuyết, tồn tại trên lưới để vừa đáp ứng việc cung ứng điện năng, vừa tăng cường an toàn hệ thống điện trong thời điểm thiên tai; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị thay thế dự phòng để kịp thời xử lý sự cố nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.



Cùng với công tác kiểm tra, gia cố các vị trí xung yếu trên lưới điện, các Điện lực chủ động triển khai các phương án phòng chống thiên tai, xử lý sự cố với nhiều tình huống giả định cụ thể, sát thực tế để ứng phó, khôi phục cấp điện nhanh nhất đảm bảo an toàn cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Công nhân PC Đắk Nông diễn tập xử lý sự cố trên lưới điện

Khi mưa bão có khả năng kéo dài, tại các vùng hay bị ngập lụt trên địa bàn như Krông Nô, Gia Nghĩa, Đắk R’lấp, Cư Jút… , các Điện lực bố trí người trực thường xuyên thu thập thông tin từ các Ban quản lý điện và nhân dân trong khu vực để có bước xử lý thích hợp. Khi nước rút, nhanh chóng tổ chức kiểm tra các đường dây đã cô lập để khôi phục điện trở lại.

Ông Huỳnh Văn Huệ, Trưởng phòng An toàn, Công ty Điện lực Đắk Nông, cho biết: Nhằm kịp thời ứng phó và xử lý nhanh chóng các sự cố về điện xảy ra trong mùa mưa bão, ngay từ đầu năm, công ty tổ chức diễn tập Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố cho cán bộ, công nhân viên. Bên cạnh đó, công ty còn chuẩn bị vật tư dự phòng, phương tiện để xử lý tình huống khi cần thiết.

Cùng với đó, Công ty cũng chỉ đạo các Điện lực trực thuộc phải thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về công tác an toàn điện trong nhân dân và kịp thời thông báo đến khách hàng chủ động trong công tác chuẩn bị ứng phó, khắc phục hậu quả trong mùa mưa bão.

PC Đắk Nông kiểm tra, bảo dưỡng bảo đảm vận hành hệ thống lưới điện ổn định, an toàn trong mùa mưa bão.

Bên cạnh đó, PC Đắk Nông khuyến cáo tuyên truyền đến người dân thận trọng và sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão như: Trời mưa to, gió lớn nên nhanh chóng ngắt nguồn điện cung cấp cho các thiết bị sử dụng điện lắp đặt ngoài trời (các bảng hiệu, bảng quảng cáo,…). Những lúc mưa bão, giông sét nên ngắt toàn bộ nguồn điện trong nhà (ngắt cầu dao tổng). Khi mưa, bão, nếu ở ngoài đường, không đứng trú mưa tại chân cột điện, không chạm trực tiếp vào cột điện, dây nối đất hoặc các cấu kiện công trình điện. Không đi qua khu vực cột điện gãy, đổ, đường dây bị đứt, võng… Khi phát hiện có sự cố, trụ điện ngã, cây đổ vào đường dây điện hoặc dây điện rơi xuống đất… thì không đến gần mà hãy gọi điện đến Tổng đài chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Trung (19001909) để được tư vấn và hỗ trợ sửa chữa một cách an toàn, hiệu quả.

Để đảm bảo cung cấp điện ổn định trong mùa mưa bão 2024, ngoài công tác kiểm tra định kỳ cũng như đột xuất hành lang an toàn lưới điện cao áp và thiết bị trên lưới điện, công ty đã thực hiện đầu tư, cải tạo nâng cấp lưới điện nhằm đáp ứng năng lực đảm bảo cấp điện cho khách hàng. Đồng thời tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, thường xuyên theo dõi tình trạng vận hành đường dây, trạm biến áp để sẵn sàng ứng phó các tình huống thiên tai xảy ra.

Hàng năm, công ty đều chủ động kiện toàn Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, trong đó phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và đề ra kế hoạch ứng phó cụ thể. Bên cạnh đó, công ty chỉ đạo các Điện lực trực thuộc đặc biệt quan tâm, củng cố và hoàn thiện sớm lưới điện ngay từ đầu năm nhằm bảo đảm vận hành hệ thống lưới điện ổn định, an toàn trong mùa mưa bão.