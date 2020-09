PC Gia Lai: Đầu tư hơn 46 tỷ đồng nâng cấp lưới điện khu vực thành phố Pleiku

Ngày 31/8, Công ty Điện lực Gia Lai cho biết, trong năm 2019 và năm 2020, đơn vị đã đầu tư hơn 35 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống lưới điện trên địa bàn TP.Pleiku. Hiện nhiều dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả cao.

Hạ tầng lưới điện TP.Pleiku ngày càng hoàn thiện và hiện đại

Trước đó, nhận thấy lưới điện trung, hạ áp tại một số nơi trên địa bàn TP.Pleiku đã vận hành lâu năm, lưới hạ áp cũ của khách hàng phát triển tự phát không đảm bảo an toàn, cộng với việc Gia Lai chính thức bước vào mùa mưa sẽ dễ gây mất an toàn về điện. Do vậy PC Gia Lai đã lập dự án đầu tư, hoàn thiện các lưới điện này.

Theo đó trong năm 2019, PC Gia Lai đã đầu tư dự án hoàn thiện lưới điện khu vực TP.Pleiku với quy mô xây dựng mới 11,062km đường dây hạ áp (ĐZHA) 0,4kV; Xây dựng mới 2,169km đường dây trung áp (ĐZTA); Xây dựng mới 9 trạm biến áp (TBA) với tổng dung lượng 2.070kVA; Di dời 1 TBA với dung lượng 800kVA. Tổng kinh phí xây dựng các công trình này là hơn 14 tỷ đồng. Đến cuối tháng 11/2019, các dự án đã hoàn thành và phát huy hiệu quả, góp phần hoàn thiện hạ tầng lưới điện, đáp ứng các hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như sinh hoạt của khách hàng.

Thi công cải tạo, nâng cấp lưới điện khu vực TP.Pleiku

Song song với việc đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ người dân, các dự án trên còn đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác giảm tổn thất điện năng (TTĐN) của ngành điện. Nếu như trước đó, TTĐN trong các khu vực được cải tạo này ở mức 4,53%, thì sau khi dự án đi vào vận hành đã giảm TTĐN xuống còn 2,52%. Đồng thời, sản lượng điện bị tổn thất cũng giảm khoảng 437.000 kWh trong năm 2019.

Các dự án cải tạo, nâng cấp lưới điện khu vực TP.Pleiku góp phần đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn và giảm tổn thất điện năng

Trong năm 2020, PC Gia Lai tiếp tục đầu tư cho khu vực TP.Pleiku 2 công trình với tổng kinh phí trên 21 tỷ đồng. Trong đó công trình Hoàn thiện, chống quá tải lưới điện khu vực Nam Pleiku có mức đầu tư 11 tỷ đồng, gồm xây dựng mới 1,325 km đường dây trung áp; cải tạo 1,355 km đường dây trung áp; xây dựng mới 3,852 km ĐZHA; cải tạo 0,762 km ĐZHA; Xây dựng mới 5 trạm biến áp với tổng dung lượng 1100KVA; cải tạo nâng dung lượng 3 TBA với tổng dung lượng 750kVA. Hiện công trình đang được thi công, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 10/2020. Tại khu vực phía Bắc thành phố cũng được đầu tư 10 tỷ đồng để thực hiện các hạng mục giảm tổn thất điện năng trên địa bàn 6 phường và 5 xã, đã hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 3/2020.

Việc quan tâm đầu tư cải tạo, hoàn thiện lưới điện trên địa bàn TP.Pleiku đã phát huy hiệu quả to lớn. Đó là đảm bảo cấp điện liên tục, an toàn phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân, nhất là trong bối cảnh các phụ tải phát triển với tốc độ nhanh chóng như hiện nay. Đối với ngành điện, các dự án này còn góp phần làm giảm tổn thất điện năng.

Ngoài ra, trong tháng 6/2020, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã tiếp tục giao cho PC Gia Lai đầu tư bổ sung để cải tạo lưới điện của TP.Pleiku với tổng mức đầu tư hơn 11 tỷ đồng, gồm 11 hạng mục chính. Để đẩy nhanh tiến độ các công trình, ngay từ đầu PC Gia Lai đã chủ động lựa chọn tuyến tối ưu, giảm thiểu tối đa các tuyến đi qua khu dân cư đông đúc, các khu công nghiệp, khu đất canh tác hiệu quả của người dân… Hiện nay PC Gia Lai đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đơn vị thi công để triển khai, hoàn thành các hạng mục theo đúng tiến độ yêu cầu. Trong khi chờ cơ quan chức năng xử lý một số vướng mắc về mặt bằng, đơn vị đã căn cứ tình hình thực tế để triển khai các phương án phù hợp với từng hạng mục thi công.