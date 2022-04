PC Gia Lai: Diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố an toàn lưới điện

Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có ông Lê Quang Trường – Phó Giám đốc PC Gia Lai, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), xử lý sự cố năm 2022, đại diện các phòng: An Toàn, kỹ thuật, Điều độ cùng các Điện lực trực thuộc PC Gia Lai và hơn 50 cán bộ công nhân viên trực tiếp tham gia diễn tập đến từ các đơn vị trực thuộc PC Gia Lai.

Diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố do PC Gia Lai tổ chức.

Kịch bản diễn tập gồm 3 tình huống giả định gồm: Điều hành kiểm đếm thiệt hại trên ứng dụng phần mềm quản lý kỹ thuật, cung cấp vận chuyển trụ bằng công cụ thủ công là Pa lăng điện (tời điện) để khắc phục sự cố thiên tai làm đổ cột, đứt dây thay cột, nối lại dây tại địa hình phức tạp theo phương pháp dựng cột thủ công bằng tó; Kỹ thuật leo cột dùng thanh leo 1 gióng; Cứu người bị điện giật trên cao bằng phương pháp thủ công và cấp cứu bằng phương pháp hồi sinh tổng hợp.

Qua buổi diễn tập, đơn vị đã kiểm tra, đánh giá trình độ tổ chức, chỉ huy và phương pháp huy động lực lượng, phương tiện trong công tác PCTT&TKCN, xử lý sự cố.

Sau khi diễn tập, các đơn vị sẽ thảo luận, góp ý để hoàn thiện phương án xử lý sự cố do thiên tai gây ra.

Các đơn vị tham gia diễn tập đã triển khai các nội dung diễn tập PCTT&TKCN, xử lý sự cố sát thực, phù hợp với thực tế của địa bàn địa phương trong tình huống giả định. Kết thúc diễn tập, ban chỉ huy đã nghe những thảo luận, góp ý của các đơn vị để hoàn thiện phương án xử lý sự cố do thiên tai gây ra.

Đây là hoạt động thường niên của PC Gia Lai nhằm nâng cao khả năng xử lý các dạng sự cố lưới điện, thiết bị điện, đảm bảo hệ thống công trình lưới điện vận hành an toàn, liên tục, hạn chế tối đa các thiệt hại và khắc phục kịp thời, nhanh nhất các hậu quả thiệt hại do sự cố, thiên tai gây ra và đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện các công việc trên lưới điện.

Một số hình ảnh diễn tập của PC Gia Lai: