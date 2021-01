PC Gia Lai: Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

Trong năm 2020, với nhiều nỗ lực, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch do EVNCPC giao. Đặc biệt là cấp điện ổn định, an toàn và liên tục nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Mặc dù là năm có nhiều khó khăn, nhưng năm 2020, PC Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Sản lượng điện thương phẩm thực hiện 1.171,8 triệu kWh, đạt 99,39% kế hoạch Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) giao, tăng 3,47% so với cùng kỳ năm 2019 (trong đó nội địa tăng trưởng 3,99%, xuất khẩu sang Campuchia giảm 10,06%). Giá bán điện bình quân năm 2020 đạt 1.855,26 đ/kWh (trong đó giá bán điện nội địa 1.828,72 đ/kWh, giá xuất khẩu sang Campuchia 2.640,78 đ/kWh), giảm 22,9 đ/kWh so với năm 2019, thấp hơn 57,74 đ/kWh so với kế hoạch EVNCPC giao. PC Gia Lai không ngừng cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh Chỉ tiêu tổn thất điện năng năm 2020 thực hiện 4,11%, giảm 0,02% so với kế hoạch EVNCPC giao và giảm 0,46% so với năm 2019 (4,57%). Chỉ số tiếp cận điện năng được PC Gia Lai phấn đấu thực hiện giảm rõ rệt qua từng năm: Năm 2017 đạt 4,22 ngày/công trình, năm 2018 đạt 3,77 ngày/công trình, năm 2019 đạt 2,94 ngày/công trình và năm 2020 đạt 2,34 ngày/công trình. Bên cạnh đó, PC Gia Lai rất chú trọng trong việc đầu tư sửa chữa, cải tạo mở rộng lưới điện, giúp nâng cao chất lượng điện áp cung cấp cho khách hàng, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn và tin cậy. Trong năm đã triển khai thi công và phê duyệt quyết toán 77 công trình với giá trị thực hiện 62,97 tỷ đồng, đạt 99,71% kế hoạch vốn EVNCPC giao. Đặc biệt, PC Gia Lai tích cực triển khai công tác đầu tư xây dựng với khối lượng đầu tư xây dựng gồm 40 công trình khởi công mới năm 2020 và 05 công trình hoàn thành trả nợ khối lượng với tổng kế hoạch vốn là 146,705 tỷ đồng. Nhân viên PC Gia Lai hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm Việc lập kế hoạch công tác trên lưới điện cũng được PC Gia Lai chú trọng đúng mức thông qua kế hoạch công tác tuần, tháng với phương châm kết hợp nhiều công tác trong một lần cắt điện. Trong năm 2020, PC Gia Lai đã thực hiện tổng cộng 748 công tác hotline trên lưới để thi công, gồm: Lắp đặt, đấu nối thiết bị, TBA, xử lý lèo, thay sứ để phòng ngừa/khắc phục sự cố, công tác trên lưới điện khách hàng bằng công nghệ hotline. Công nghệ hotline đã giúp giảm đáng kể thời gian, số lần mất điện để thực hiện thi công (SAIDI: 325,8 phút; SAIFI: 4,19 lần), hoàn thành công tác vệ sinh lưới Hotline bằng nước áp lực cao cho 15/15 Điện lực, 11 TBA 110kV. Đến nay, đã có 11/11 TBA 110kV được điều khiển xa, đạt tỷ lệ 100%. Đối với công tác kiểm tra sử dụng điện, trong năm qua, PC Gia Lai đã thực hiện 105.063 lượt kiểm tra, qua đó phát hiện 4.992 vụ vi phạm sử dụng điện, đạt tỉ lệ 302,5% so với kế hoạch EVNCPC giao (1.650 vụ), phát hiện 70 vụ vi phạm trộm cắp điện với sản lượng truy thu được 23.576 kWh, tổng số tiền truy thu được trong năm 2020 là 1,309 tỷ đồng. Các trường hợp vi phạm hành chính đều được chuyển đến các cơ quan thẩm quyền xử lý đúng theo quy định, trong đó chính quyền địa phương ra quyết định phạt hành chính 12 trường hợp với số tiền là 57 triệu đồng, còn 58 trường hợp phạt cảnh cáo. Thi công cải tạo, nâng cấp lưới điện trên địa bàn tỉnh Gia Lai Bên cạnh đó, phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật luôn được lãnh đạo PC Gia Lai quan tâm và chỉ đạo xuyên suốt. Năm 2020, PC Gia Lai có 7 sáng kiến được Hội đồng sáng kiến EVNCPC xem xét, thống nhất công nhận, khen thưởng. Đó là các sáng kiến: Đánh giá hiệu quả công việc KPI trong Công ty Điện lực; giải pháp xây dựng phần mềm KSOP để đánh giá hiệu quả công việc và KP; Chương trình quản lý khách hàng thuộc dự án điện mặt trời mái nhà; kẹp chống rớt dây trung áp; ứng dụng CNTT để thực hiện đánh giá VTTB thu hồi; xây dựng mô hình đào tạo thực hành TBA 110kV và dụng cụ cảnh báo phát nhiệt đầu cực hạ thế MBA phân phối. Việc phát động và duy trì phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong PC Gia Lai có ý nghĩa to lớn trong quá trình lao động sản xuất, quản lý và vận hành an toàn, hiệu quả lưới điện, góp phần xây dựng phát triển địa phương.

Những kết quả đã đạt được trong năm 2020 là thành quả của sự nỗ lực không biết mệt mỏi của tập thể cán bộ nhân viên PC Gia Lai. Đây là kết quả của sự đoàn kết, nhất quán trong mọi phương châm hành động. Đó sẽ là động lực để PC Gia Lai hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 đã đề ra, thúc đẩy PC Gia Lai ngày càng lớn mạnh trong EVNCPC.