PC Gia Lai thực hiện chương trình “Thắp sáng đường quê” tại làng Keo (xã Ayun, huyện Chư sê)

Đây là hoạt động hưởng ứng Chương trình Tháng “Tri ân khách hàng” năm 2022 - hoạt động thường niên trong tháng 12/2022 và tháng 1/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

PC Gia Lai thi công công trình “Thắp sáng đường quê” tại làng Keo (xã Ayun, huyện Chư Sê)

Theo đó, công trình "Thắp sáng đường quê" tại làng Keo có khối lượng lắp đặt 25 bóng chiếu sáng giao thông bằng năng lượng mặt trời, chiều dài tuyến chiếu sáng 1,4km với tổng kinh phí 35 triệu đồng.

Công trình “Thắp sáng đường quê” tại làng Keo có tổng kinh phí 35 triệu đồng

Đây là một hoạt động có ý nghĩa góp phần đảm bảo an ninh chính trị tại địa phương góp đảm bảo an toàn giao thông cũng như bảo vệ tài sản của nhân dân trong xã.

PC Gia Lai sửa chữa và thay thế thiết bị điện cho hộ khó khăn tại làng Keo

Ngoài việc thi công điện chiếu sáng, Đoàn cơ sở PC Gia Lai phối hợp với Điện lực Chư Sê sửa chữa và thay thế một số thiết bị điện cho 50 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn như bóng điện, ổ cắm, công tắc… Bên cạnh đó đơn vị đã chủ động kết hợp với chính quyền địa phương để trao 40 phần quà cho các hộ nghèo, với tổng số tiền trên 15 triệu đồng.

Được biết, Tháng ‘Tri ân khách hàng” năm 2022 được PC Gia Lai triển khai tại các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Gia Lai.



Đoàn cơ sở PC Gia Lai phối hợp với Điện lực Chư Sê trao 40 phần quà cho các hộ nghèo tại làng Keo

Các hoạt động tri ân khách hàng được tổ chức thực hiện tập trung trong tháng 12/2022 và tháng 1/2023, với nhiều nội dung thiết thực hướng đến khách hàng sử dụng điện như tổ chức tặng thẻ bảo hiểm an toàn điện, phổ biến Thể lệ cuộc thi tuyên truyền tiết kiệm điện do EVNCPC phát động đến con em CBCNV; gửi tin nhắn cảm ơn đến khách hàng; kiểm tra, sửa chữa đường dây sau công tơ, bảng điện, bóng đèn; phát cẩm nang tư vấn sử dụng điện an toàn và tiết kiệm; vệ sinh công nghiệp không cắt điện đối với TBA khách hàng; kiểm tra bảo dưỡng, triển khai sửa chữa, xây dựng mới các công trình điện "Thắp sáng đường quê" phục vụ các khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa;