PC Kon Tum: Nâng cao hiệu quả các công trình đầu tư xây dựng

Những năm qua, nguồn vốn đầu tư xây dựng (ĐTXD) của ngành điện nói chung vẫn còn nhiều khó khăn, nguồn vốn khấu hao cơ bản của ngành chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu, còn lại 70% là vốn vay các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, để giải quyết nhu cầu sử dụng điện của nhân dân trong tỉnh, hàng năm Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã phân bổ hàng chục tỷ đồng cho PC Kon Tum để đầu tư cho các công trình lưới điện. Từ nguồn vốn này, Công ty đã từng bước cải tạo, nâng cấp, phát triển lưới điện của tỉnh thành một hệ thống lưới điện ngày càng hoàn thiện, bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định và tin cậy cho 102/102 xã, phường, thị trấn có điện lưới Quốc gia, tổng số hộ dân có điện sử dụng là 155.258 hộ, đạt tỷ lệ 100%.



Lưới điện phân phối được PC Kon Tum cải tạo nâng cấp để bảo đảm mục tiêu cung cấp điện

Riêng năm 2022, PC Kon Tum được giao tổng kế hoạch vốn ĐTXD là 125 tỷ đồng (gồm vốn vay tín dụng thương mại 85,4 tỷ đồng và vốn khấu hao cơ bản của EVNCPC cấp gần 40 tỷ đồng) để thực hiện 24 công trình, trong đó chủ yếu là các công trình lưới điện. Với nguồn vốn đầu tư được phân bổ, Công ty đã rà soát, ưu tiên đầu tư cho các công trình trọng điểm, công trình hoàn thiện chống quá tải lưới điện ở khu vực các huyện, thành phố Kon Tum và cấp điện vùng biên giới để đáp ứng nhu cầu dùng điện và giải quyết khó khăn cho các hộ dân. Quy mô ĐTXD các công trình lưới điện năm 2022 bao gồm: Xây dựng mới và cải tạo gần 40 km đường dây trung áp, 116,3 km đường dây hạ áp; xây dựng mới 59 trạm biến áp (TBA) với tổng dung lượng 16.025 kVA và nâng công suất 49 TBA có tổng dung lượng từ 3.074 kVA lên 7.955 kVA.

Để thực hiện công tác ĐTXD, ngay từ đầu năm Công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các phòng, ban Công ty phải phối hợp thật tốt và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thầu để đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng thủ tục theo quy định. Giá trị thực hiện ĐTXD 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 49 tỷ đồng, đạt 39,2% kế hoạch; giá trị giải ngân ước thực hiện 44 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch năm và đã hoàn thành 03 công trình đưa vào sử dụng.

Lưới điện nông thôn tỉnh Kon Tum được đầu tư cơ bản, đáp ứng Tiêu chí số 4 về điện trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Nhờ thực hiện tốt công tác ĐTXD, nhất là các công trình lưới điện nên đã phát huy hiệu quả công trình, góp phần giảm sự cố, giảm tổn thất điện năng và bảo đảm mục tiêu cung cấp điện. Theo đó, sản lượng điện thương phẩm PC Kon Tum thực hiện 5 tháng đầu năm đạt gần 207 triệu kWh, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2021 và phấn đấu năm 2022 thực hiện đạt kế hoạch giao 512 triệu kWh, tăng gần 6% so với năm 2021. Tổn thất điện năng (kể cả lưới điện trung hạ áp và 110 kV) 5 tháng đầu năm thực hiện 1,6%, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2021 và năm 2022 phấn đấu đạt kế hoạch giao 2,4%, giảm 0,33% so với năm 2021.

Với việc thực hiện tốt công tác ĐTXD và quản lý vận hành hệ thống nguồn, lưới điện an toàn, tin cậy, PC Kon Tum sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh được cấp trên giao. Đảm bảo cung cấp điện kịp thời, đầy đủ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.