Tham dự lễ khánh thành, về phía Petrovietnam có ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên HĐTV Tập đoàn; ông Nguyễn Thiện Bảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVEP; ông Hoàng Xuân Dương - Phó Tổng Giám đốc PVEP; ông Lê Đức Tuệ - Giám đốc Chi nhánh điều hành thăm dò, khai thác dầu khí trong nước.

Về phía lãnh đạo xã Hạ Giáp có ông Nguyễn Văn Ngọc - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, phụ trách Đảng bộ xã; ông Hoàng Quang Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; ông Nguyễn Khanh Quang - Phó Chủ tịch UBND xã.

Ông Nguyễn Khanh Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Hạ Giáp báo cáo tại lễ khánh thành.

Báo cáo về công tác xây dựng, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, ông Nguyễn Khanh Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Hạ Giáp cho biết, Nghĩa trang liệt sĩ xã đã được xây dựng từ năm 1997 với diện tích 2.160,4 m² với 78 ngôi mộ liệt sĩ, 1 ngôi mộ mẹ Việt Nam Anh Hùng. Khi xây dựng, nghĩa trang không được thiết kế đồng bộ, không có hệ thống mương thoát nước, phần khuôn viên quy hoạch chưa hợp lý, cộng thêm các hạng mục qua nhiều năm xây dựng đã xuống cấp trầm trọng như: Đài tưởng niệm, hệ thống bia tưởng niệm, khuôn viên nghĩa trang,... bị nứt vỡ, nền bị bong tróc, tường rào có đoạn bị đổ. UBND xã đã xây dựng kế hoạch để đầu tư xây dựng, tôn tạo nghĩa trang nhưng do nguồn kinh phí còn hạn chế chưa thể triển khai thực hiện. Đến quý III năm 2024, PVEP đã tài trợ 850 triệu đồng để xã tôn tạo nghĩa trang. Đến nay, công trình đã hoàn thành, được đưa vào sử dụng; là niềm mong mỏi của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, gia đình liệt sĩ nói riêng và của toàn thể cán bộ và nhân dân xã Hạ Giáp nói chung.

Ông Nguyễn Thiện Bảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVEP phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ khánh thành công trình, ông Nguyễn Thiện Bảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVEP cho biết, trong thời gian qua, PVEP luôn giữ vững vai trò của một Tổng công ty trụ cột thuộc Petrovietnam với những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của ngành dầu khí cũng như góp phần đảm an ninh năng lượng, an ninh quốc phòng và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, PVEP luôn chú trọng vào các hoạt động an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, xây dựng, phát triển cộng đồng.



Được biết, xã Hạ Giáp là địa phương còn nhiều khó khăn nhưng có truyền thống anh hùng, yêu nước nồng nàn. 78 anh hùng liệt sĩ, những người con quê hương đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự trường tồn của dân tộc mãi là tấm gương sáng để giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất, kiên trung cho thế hệ trẻ. Do đó, Petrovietnam và PVEP coi việc tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa thể hiện được sự biết ơn của thế hệ sau này đối với những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, vừa thể hiện được truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, nghĩa tình của người dầu khí. Công trình được hoàn thiện đã thỏa tâm nguyện của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương và cũng sẽ là nơi an nghỉ vĩnh hằng cho hương hồn các anh hùng liệt sĩ.

Cũng nhân dịp này, PVEP đã trao kinh phí 2,9 tỷ đồng hỗ trợ tu sửa cơ sở vật chất trường Tiểu học, THCS xã Hạ Giáp.

Lãnh đạo Petrovietnam và PVEP trao biểu trưng tài trợ cho địa phương.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ xã Hạ Giáp.

Phát biểu tại chương trình, ông Hoàng Quang Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã gửi lời cảm ơn trân trọng đến tình cảm, sự quan tâm đặc biệt và hết sức ý nghĩa của Petrovietnam, PVEP. Đây là nguồn động viên to lớn đối với lãnh đạo xã và thầy trò của 2 trường Tiểu học, THCS trên địa bàn xã. Ông Hoàng Quang Huy bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, xã Hạ Giáp sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Petrovietnam và PVEP để xã thêm điều kiện, quyết tâm, phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

Ông Hoàng Quang Huy - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hạ Giáp phát biểu.