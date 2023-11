PGS.TS Lê Ba Phong người giáo viên yêu nghề, yêu khoa học và nhiệt huyết trong các hoạt động phong trào

Là nhà giáo, lại tham gia bền bỉ và nhiệt thành trong các phong trào văn hoá – văn nghệ, sự lãng mạn, tình yêu đời vẫn luôn thấm đẫm trong tâm hồn của thầy giáo Lê Ba Phong. Đối với thầy giáo Phong, phong trào văn hoá – văn nghệ không chỉ là nơi trao gửi nỗi niềm, thả hồn mình sau những giờ giảng miệt mài, say sưa, những ngày vùi đầu vào đọc sách và nghiên cứu mà còn là sợi dây thắt chặt tinh thần đoàn kết, thân ái giữa các cán bộ, giảng viên, giữa thầy và trò trong nhà trường.

Năm 2023, thầy Phong đã trở thành một trong 47 nhà khoa học người Việt có tên trong bảng xếp hạng 100.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2023.

Trên hành trình nghiên cứu khoa học và giảng dạy, thầy giáo Phong luôn tiến về phía trước, với tâm niệm "áp lực tạo ra kim cương". Chính sự kiên tâm, vững chí, bền gan ấy, những tháng ngày "dùi mài kinh sử" làm nghiên cứu sinh ở Trường Đại học Hồ Nam (Trung Quốc) đã mang đến nhiều trải nghiệm và mở ra nhiều cơ hội học hỏi, giao lưu với bạn bè, các chuyên gia khoa học trên thế giới.

PGS. TS Lê Ba Phong- người đạt nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học. Ảnh: HaUI

Thầy giáo Phong đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ với 06 Công bố quốc tế được đăng trên các tạp chí uy tín thuộc danh mục ISI/Scopus. Với tâm nguyện tiếp tục được cống hiến cho Đại học Công nghiệp Hà Nội, thầy Phong cùng chung nguyện vọng với nhiều thầy cô của trường năm đó sẽ quay trở về mái nhà chung HaUI.

Hơn hai thập kỷ gắn bó với Đại học Công nghiệp Hà Nội, nghề giáo cho thầy Phong cơ hội được tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia vào công tác quản lý và hoà mình vào các phong trào văn hoá – văn nghệ. Nhưng trong sâu thẳm trái tim thầy Phong, điều làm ông thấy mãn nguyện nhất là sự thành công của các thế hệ học viên, sinh viên trên con đường nghiên cứu khoa học. Đó là thành quả lớn nhất trong suốt 21 năm qua, bởi với thầy, hoạt động nghiên cứu khoa học càng rộng mở, những kết quả nghiên cứu sẽ càng có "sức sống" và ý nghĩa hơn.

Trong sự nghiệp trồng người của PGS.TS Lê Ba Phong, có một nơi luôn là "điểm tựa", đó là mái nhà chung Đại học Công nghiệp Hà Nội. Ở đó, thầy Phong luôn cảm nhận được tình cảm của lãnh đạo nhà trường đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để các nhà khoa học chuyên tâm nghiên cứu; những bậc tiền nhiệm, những đồng nghiệp đã luôn đồng hành và giúp đỡ thầy. Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo để thầy phấn đấu noi theo. Và trên cả là tình thầy trò –nguồn động lực tiếp lửa tin yêu với nghề giáo, để được cống hiến hết mình trên hành trình chinh phục tri thức.

PGS.TS Lê Ba Phong đạt giải Diễn xuất hình tượng Bác Hồ hay nhất Cuộc thi Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Trong suốt 21 năm gắn bó với nghề giáo, PGS.TS Lê Ba Phong nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với nhiều thành tích cả trong đào tạo và nghiên cứu.

Thầy Phong là tác giả của nhiều đề tài khoa học cấp cơ sở, cấp bộ, cấp quốc gia; với trên 65 công trình nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín trong nước và quốc tế, trên 39 nghiên cứu thuộc danh mục ISI/Scopus; Tham gia với tư cách Associate Editor và Article Editor của một số tạp chí quốc tế uy tín như: PLOS ONE (ISI); Sage Open (ISI); SEISENSE Journal of Management; Tham gia phản biện và đánh giá đề tài khoa học các cấp (cấp cơ sở, cấp bộ, cấp quốc gia); chuyên gia phản biện thường xuyên cho trên 30 tạp chí khoa học trong nước và quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus, như: Tạp chí Kinh tế và Phát triển trường Đại học Kinh tế Quốc dân; tạp chí Journal of Knowledge Management; Leadership & Organization Development Journal; Knowledge Management Research & Practice; International Journal of Manpower,…

Những thành tích và đóng góp trên hành trình gắn với nghề giáo của PGS.TS Lê Ba Phong lặng lẽ và bình dị, nhưng trong thầy luôn bùng cháy ngọn lửa của say mê, nhiệt huyết, khát vọng cống hiến, viết tiếp mạch nguồn sáng tạo của ngôi trường truyền thống 125 năm tuổi – Đại học Công nghiệp Hà Nội.