Phá cửa xông vào nhà bạn gái, nam thanh niên bất ngờ bị cháy xăng

Ngày 3/7, Công an xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện Quảng Ninh để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ một nam thanh niên bị bỏng nặng do cháy xăng.



Ảnh minNạn nhân là anh V.V.Đ (SN 1998, ngụ xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh).h họa







Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 30/6, anh Đ. đến nhà chị P.T.L (SN 1997, ngụ xã Võ Ninh) nhưng không được tiếp đón nên đã phá cửa xông vào nhà và lớn tiếng dọa nạt, yêu cầu người nhà gọi chị L. ra để nói chuyện.

Sau đó, anh Đ. bất ngờ bị cháy xăng ngay tại sân nhà chị L. và bị bỏng nặng toàn thân. Người nhà của chị L. đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa trên người và đưa anh Đ. đến Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh cấp cứu.

Do bị bỏng nặng toàn thân nên anh V.V.Đ đã được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế để theo dõi và điều trị.



Công an xã Võ Ninh đã phong tỏa, bảo vệ hiện trường, phối hợp với Công an huyện Quảng Ninh cùng các lực lượng chức năng liên quan điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, giữa anh Đ và chị L có quan hệ tình cảm với nhau.