Phá đường dây ma túy, bắt 2 đối tượng cộm cán, thu nhiều gói heroin

Ngày 16/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Hoằng Hóa đã phối hợp với Công an xã Hoằng Trinh phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Ngọc (SN 1988, ở xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa) đang bán ma túy tại tỉnh lộ 509, thuộc địa bàn xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa.

Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 56 gói heroin cùng nhiều tang vật khác liên quan.

Hai đối tượng Nguyễn Văn Ngọc và Hoàng Văn Thành liên quan đến đường dây ma túy bị bắt giữ. Ảnh: CATH

Điều tra mở rộng vụ án, Công an huyện Hoằng Hóa đã bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Văn Thành, tức Thành Nụ (SN 1985, ở xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa).

Qua khám xét nơi ở của Thành, lực lượng công an đã thu giữ 3 gói ma túy đá, 21 viên hồng phiến, 7 gói heroin cùng nhiều dụng cụ sang chiết, bán lẻ ma túy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục được điều tra, mở rộng.