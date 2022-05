Sáng 31/5, Công an huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa vây bắt thành công nhóm trộm liên tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Các đối tượng trộm cắp lần lượt bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Hiện công an đang tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng gồm Châu Thanh Vũ (27 tuổi, quê Vĩnh Long); Nguyễn Thành Nam (27 tuổi, quê Khánh Hòa) và Lê Thị Thu Thảo (20 tuổi, quê Cà Mau) để phục vụ công tác điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây công an phát hiện có một băng nhóm chuyên hoạt động trộm cắp xuyên nhiều địa bàn.

Công an huyện Nhơn Trạch cho biết, ngày 28/5 phát hiện đối tượng Thảo đến tiệm vàng B.N. (thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) có nhiều điểm nghi vấn nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, từ lời khai của Thảo, công an tiến hành mở rộng điều tra và lần lượt bắt giữ Nam, Vũ.

Công an khống chế bắt giữ đối tượng trộm cắp. Ảnh: Công an cung cấp

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận từ tháng 12/2021 đến tháng 5/2022 đã thực hiện gần chục vụ trộm cắp tài sản tại các địa bàn các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, TP.Biên Hòa và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các "con mồi" mà những đối tượng này nhắm đến là phụ nữ, công nhân đi làm về khuya...

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ nhiều xe máy, điện thoại di động và giấy tờ, tài liệu, công cụ liên quan đến hoạt động trộm cắp tài sản. Ngoài ra, kiểm tra trên người Vũ, công an phát hiện đối tượng này có tàng trữ ma túy.