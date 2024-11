Phạm Tuấn Ngọc liên tiếp nhận tin vui tại Mr World 2024, "rộng cửa" vào thẳng Top 20?

Mr World 2024: Phạm Tuấn Ngọc lọt top 5 đề cử Mr Talent, "vượt mặt" đại diện Thái Lan

Sau phần thi Top Model, Phạm Tuấn Ngọc - đại diện Việt Nam tại cuộc thi Mr World 2024 tiếp tục so tài với dàn thí sinh trong phần thi Mr Talent. Được biết, 36 tiết mục đã vượt qua vòng sơ loại và được 36 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới trình diễn trước các giám khảo quyền lực gồm: Bà Julia Morley - Chủ tịch cuộc thi Miss World (Hoa hậu Thế giới); đương kim Mr World Jack Heslewood, bà Phạm Kim Dung - Trưởng ban giám khảo Mr World Vietnam 2024...

Đại diện Ba Lan mở màn đêm thi Mr Talent bằng tiết mục đánh trống. "Từ lúc 8 tuổi, tôi đã đam mê đánh trống. Khoảng gần 2 năm sau, tôi bắt đầu chơi chuyên nghiệp", đại diện Ba Lan chia sẻ sau phần biểu diễn.

Đại diện Ấn Độ thể hiện trong phần thi Mr Talent bằng các tiết mục nhảy múa, khoe khéo thân hình săn chắc. (Ảnh: BTC)

Đại diện Mỹ gây chú ý khi thuyết trình câu chuyện xúc động về bản thân. "Suốt thời thơ ấu tôi bị bắt nạt, chịu đựng nhiều nỗi đau. Tôi đã học được rằng, chỉ có nụ cười mới có thể giúp bản thân vượt qua được những nỗi đau đó, lan truyền tình thương đến khắp thế giới", đại diện Mỹ bày tỏ.

Là một ca sĩ nổi tiếng ở quê nhà, đại diện Puerto Rico thể hiện ca khúc "You raise me up" đúng sở trường của mình.

Không hẹn mà gặp, dàn thí sinh Ấn Độ, Italy, Nicaragua, Lào, Myanmar, Ecuador, Mexico... thể hiện trong phần thi Mr Talent bằng các tiết mục nhảy múa, khoe khéo thân hình săn chắc. Ngoài ra, những thí sinh khác chọn đàn, hát trong phần thi quan trọng này gồm các đại diện: Philippines, Thái Lan, Indonesia...

Ảnh từ trái sang: Đại diện Thái Lan, đại diện Mexico và đại diện Lào thể hiện tiết mục ca hát, nhảy múa. (Ảnh: BTC)



Đáng chú ý, Phạm Tuấn Ngọc - đại diện Việt Nam mang đến phần thi Mr Talent trong khuôn khổ cuộc thi Mr World 2024 tiết mục liên khúc võ nhạc được lấy từ câu chuyện lịch sử. "Tiết mục này tôi đã chuẩn bị trong một khoảng thời gian dài. Tôi muốn kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật mà tôi đã tìm hiểu và có thể thể hiện như: sáo trúc, võ thuật và sử dụng phần hình nền phía sau kể câu chuyện về một vị vua huyền thoại trong lịch sử Việt Nam là vua Đinh Bộ Lĩnh.

Phần trình diễn này như một lời tôn vinh của tôi đối với lòng dũng cảm và sự kiên cường của người Việt Nam. Tôi là người trình diễn cuối cùng trong phần thi Mr Talent, khi ngồi phía dưới theo dõi những phần biểu diễn tuyệt vời của các thí sinh, tôi muốn nói rằng, mọi người thật tuyệt vời. Các phần trình diễn của các thí sinh khác cũng rất thu hút, lôi cuốn", nam vương Phạm Tuấn Ngọc chia sẻ.

Khép lại phần thi Mr Talent, BTC Mr World công bố Top 5 đề cử cho phần thi này gồm các đại diện Ba Lan, Mỹ, Puerto Rico, Canada và Phạm Tuấn Ngọc - đại diện Việt Nam. Nhờ thành tích này, Phạm Tuấn Ngọc được cộng đồng yêu nhan sắc cho rằng anh "rộng cửa" tiến xa tại cuộc thi Mr World 2024 khi người chiến thắng giải thưởng Mr Talent sẽ vào thẳng Top 20 chung cuộc.

Clip: Phạm Tuấn Ngọc -đại diện Việt Nam mang đến phần thi Mr Talent trong khuôn khổ cuộc thi Mr World 2024 tiết mục độc đáo. (Nguồn clip: FBNV)

Trước đó, Phạm Tuấn Ngọc lọt Top 12 Top Model trong khuôn khổ cuộc thi Mr World 2024. (Ảnh: BTC)

Thành tích đáng nể của Phạm Tuấn Ngọc trước khi tranh tài tại Mr World 2024

Phạm Tuấn Ngọc sinh năm 1999, quê Hải Phòng. Anh đã tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, khoa Ngoại ngữ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân - ngôi trường Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà từng theo học. Trước khi đăng quang Mr World Vietnam 2024, Phạm Tuấn Ngọc từng giành danh hiệu Nam vương Đại học Kinh tế Quốc dân 2019 và Quán quân Gương mặt sinh viên Việt Nam 2019.



Phạm Tuấn Ngọc sở hữu chiều cao 1m84 cùng vẻ ngoài điển trai, lịch lãm. Chàng trai sinh năm 1999 từng ghi danh tại cuộc thi The Face Vietnam 2023. Kết quả, anh thắng giải thưởng "Thí sinh được yêu thích nhất", dừng chân ở Top 8 The Face Vietnam 2023.

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Phạm Tuấn Ngọc còn được cộng đồng yêu nhan sắc khen ngợi anh là một trong những thí sinh đa tài tại cuộc thi Mr World Vietnam 2024 khi vừa giỏi võ, múa đao, kiếm, côn… có thể chơi nhiều loại nhạc cụ như: đàn tranh, guitar, sáo và trống. Ngoài danh hiệu Mr World Vietnam 2024, chàng trai gốc Hải Phòng từng đạt nhiều thành tích đáng nể khi tham gia cuộc thi này như: Hạng 2 phần thi Head to Head Challenge (Nam vương Bản lĩnh), Top 5 Nam vương Thời trang và Top 5 Nam vương Tài năng...

Theo BTC Mr World công bố, Top 5 đề cử của giải thưởng Mr Talent trong khuôn khổ cuộc thi Mr World 2024 gồm: Phạm Tuấn Ngọc - đại diện Việt Nam và đại diện Ba Lan, Mỹ, Puerto Rico, Canada. (Ảnh: BTC)

Trước thềm vòng thi Head to Head Challenge (Nam vương Bản lĩnh) trong khuôn khổ cuộc thi Mr World 2024 diễn ra vào lúc 16h ngày 11/11, Phạm Tuấn Ngọc tiếp tục được cộng đồng yêu nhan sắc kỳ vọng hoàn thành tốt phần thi này giành thứ hạng cao tại Mr World năm nay.