Phân bón Cà Mau trao xe máy, nhẫn vàng tới tận tay bà con trúng giải

Thông qua hàng loạt chuyến xe trao thưởng tại khắp các địa phương, bà con vừa được trực tiếp nhận xe – nhận vàng, vừa được tiếp thêm niềm tin về những mùa vụ “thắng lớn”!

Vừa qua, những chuyến xe trao giải đầu tiên của Phân Bón Cà Mau đã dừng chân tại nhiều tỉnh gồm Long An, Đắk Nông, An Giang, Lâm Đồng,… Sáng sớm ngày 28/06/2024, anh Võ Minh Phú (xã Hòa Khánh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) hân hoan đón xe máy về nhà. Anh là một trong 5 chủ nhân trúng xe Honda Blade trong đợt Quay số may mắn ngày 30/05/2024 của Mùa Vàng Thắng Lớn 2024. "Từ lúc trúng tới nay, chưa đến 1 tháng mà xe đã tới. Hạnh phúc và rất hãnh diện", anh Phú rạng rỡ.

Những nông dân trúng giải xe máy và nhẫn vàng từ Mùa Vàng Thắng Lớn 2024 đang được Phân Bón Cà Mau gấp rút trao thưởng.

Mặc dù thời tiết rất nóng, nhưng bà con đã có mặt đông đủ từ sớm để chúc mừng vị chủ nhân may mắn trúng xe máy. "Bất ngờ lắm! Lúc biết tin, không chỉ tui mà cả bà con quanh xã đều xôn xao vì lần đầu tiên xã Hòa Khánh trúng xe máy" - anh Phú không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng khi chạm tay vào chiếc xe mới.

"Xe này tui để dành riêng cho vợ, nghỉ sinh xong là vợ có xe mới đi làm" - anh Phú cười ngại ngùng, xen chút tự hào trong ánh mắt. Gia đình anh mới đón em bé gần hai tháng nay, vợ ở nhà chăm sóc bé, còn anh cùng ông bà lo 8 mẫu gạo nếp - nguồn thu chính của gia đình. Đầu vụ vừa rồi, dù mới dùng khoảng 20-30 bao phân bón NPK Cà Mau nhưng đã may mắn trúng giải lớn nhất. Nói về NPK Cà Mau, anh mừng rỡ khoe "lúa phát triển tốt, thân vững vàng, cứng cáp, dự kiến vụ này năng suất hơn năm trước".

Anh Võ Minh Phú (xã Hòa Khánh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) hoàn tất thủ tục và trực tiếp nhận giải xe máy Honda Blade từ Phân Bón Cà Mau

Chung niềm vui với anh Phú, may mắn cũng mỉm cười với anh Đoàn Văn Việt (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) khi trúng giải thưởng xe máy Honda Blade của Mùa Vàng Thắng Lớn 2024. Khoảng đầu mùa mưa vừa qua, anh Việt mua 20 bao NPK Cà Mau về bón cho vườn cây trái. Thấy việc quét mã QRcode đơn giản nên anh tò mò thử tham gia. "Quét được 4 mã tôi nghĩ chắc không trúng nổi đâu nên bỏ đi hết. Ai dè 10 ngày sau nhận tin trúng giải xe máy luôn. Tôi vội vàng chạy ra vườn tìm lại chỗ mã còn lại để quét tiếp. Biết đâu trúng thêm giải lớn thì càng mừng", anh Việt thật thà kể lại câu chuyện trúng thưởng thú vị của bản thân.

Anh Việt rút kinh nghiệm: "Từ nay có mã là tôi chắc chắn quét hết không bỏ sót nữa đâu". Năm nay anh sử dụng NPK Cà Mau lần đầu. Nhờ sử dụng NPK Cà Mau từ đầu vụ đã giúp vườn tiêu, cà phê, bơ nhà anh tăng trưởng tốt, bước vào giai đoạn chăm sóc trái ổn định, ít rụng. Cây đủ dinh dưỡng, trái trĩu cành, lãi thêm xe máy, gia đình anh Việt trọn vẹn niềm vui "thắng lớn".

Đông đảo bà con đến chúc mừng anh Đoàn Văn Việt (tỉnh Đắk Nông) nhận giải xe máy

Ngoài anh Phú, anh Việt, những nông dân khác trúng giải xe máy và nhẫn vàng từ Mùa Vàng Thắng Lớn 2024 đang được Phân Bón Cà Mau gấp rút trao thưởng. Những chuyến xe chở xe, chở vàng rộn ràng len lỏi khắp các thửa ruộng, mảnh vườn, để mang niềm vui tới các chủ nhân may mắn.

Những chuyến xe chở giải thưởng là xe máy và nhẫn vàng đang được Phân Bón Cà Mau triển khai đồng loạt tại các địa phương có người trúng giải

Mùa Vàng Thắng Lớn là chương trình khuyến mãi lớn nhất năm của Phân Bón Cà Mau với tổng số 401.080 giải thưởng, bao gồm 80 giải Nhất là xe máy Honda Blade, 800 giải Nhì là nhẫn vàng 1 chỉ 99.99 cùng 400.200 giải May mắn là thẻ nạp điện thoại. Trong đó, 16 buổi livestream quay số may mắn công bố chủ nhân giải Nhất, giải Nhì sẽ được tổ chức công khai, minh bạch vào ngày 15 và/hoặc 30 hàng tháng trên kênh Facebook và Youtube của Phân Bón Cà Mau.

Sau thành công của các đợt quay số may mắn đầu tiên, chương trình Mùa Vàng Thắng Lớn 2024 tiếp tục chứng minh "sức nóng" với hơn 700 giải thưởng là xe máy Honda Blade và nhẫn vàng 1 chỉ 99.99 đang chờ đợi những chủ nhân tiếp theo. Chương trình diễn ra tới hết 28/02/2025, áp dụng riêng cho dòng sản phẩm NPK Cà Mau. Để biết thêm thông tin chi tiết, bà con có thể truy cập https://muavangthanglon.pvcfc.com.vn hoặc liên hệ tổng đài 1800 888 606 (miễn phí).