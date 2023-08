Phân bón Cà Mau vào Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất 2023

Kinh tế Việt Nam trong nửa đầu năm 2023 thể hiện hai nửa sáng tối. Điểm tích cực, trong môi trường kinh doanh quốc tế nhiều biến động, Việt Nam vẫn kiểm soát tốt lạm phát, duy trì tỷ giá ổn định. Ở phía đối lập, GDP Việt Nam tăng trưởng ở mức thấp khi lĩnh vực xuất khẩu giảm tốc, sản xuất đình đốn, sức mua của thị trường nội địa suy yếu,…

Đây không phải là lần đầu tiên và cũng không phải là lần cuối cùng các doanh nghiệp Việt Nam trong đó có PVCFC đối diện với thách thức khi môi trường kinh doanh trong nước và thế giới biến động. Tố chất "Nỗ lực không ngừng – thay đổi phát triển" đã giúp Công ty thích ứng, linh hoạt với sự biến động của thị trường, nắm bắt các công nghệ mới xuất hiện, các xu hướng kinh doanh.

Ban lãnh đạo PVCFC kịp thời chỉ đạo các đơn vị triển khai các mũi chiến lược trọng yếu, kế hoạch SXKD đến từng CBCNV để thấu hiểu, đoàn kết và cùng chung mục tiêu, phấn đấu đạt được kế hoạch được giao.

PVCFC luôn không ngừng hoàn thiện và đẩy mạnh lộ trình quy hoạch nguồn nhân lực, đào tạo và nâng cấp đội ngũ chuyên môn thông qua huấn luyện nội bộ, trong và ngoài nước. Hàng trăm công trình sáng kiến, cải tiến kỹ thuật từ các kỹ sư lành nghề, thạo việc góp phần giảm tiêu hao năng lượng, tiết kiệm chi phí hoạt động.

Năm 2023, PVCFC đã liên tục cân đối và điều chỉnh chính sách bán hàng linh hoạt, triển khai hiệu quả các chương trình xúc tiến bán hàng mang thương hiệu Phân bón Cà Mau: "Mùa vàng thắng lớn"; các chương trình flash sale; tặng phân bón dùng thử; tặng ấn vật phẩm… Ngoài ra, Công ty đã chủ động, nhạy bén tìm kiếm được thị trường ngoài nước, đẩy mạnh xuất khẩu.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, sản lượng urê tiêu thụ đạt 460 nghìn tấn, vượt kế hoạch được giao (trong đó xuất khẩu đạt 160 nghìn tấn đi các nước Campuchia, Hàn Quốc, Ấn Độ, Chilê,...). Tuy nhiên, do giá bán bình quân giảm 14% so với kế hoạch trong khi giá khí tăng 8,8% so với kế hoạch dẫn đến chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm của PVCFC đạt thấp hơn so với kế hoạch và cùng kỳ.

PVCFC vượt qua nhiều bước đánh giá của Forbes. Ở vòng sơ loại, PVCFC đáp ứng điều kiện về: có lãi trong năm 2022, doanh thu và vốn hóa tối thiểu 500 tỷ đồng. Ở vòng kế tiếp, PVCFC được chấm điểm định lượng trên năm tiêu chí: tỷ lệ tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ ROE, ROC và tăng trưởng EPS. Tiếp theo, Forbes Việt Nam thực hiện điều tra định tính đánh giá mức độ phát triển bền vững của PVCFC.

Lần thứ ba, PVCFC ghi tên vào danh sách "Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất 2023" do Forbes Việt Nam bình chọn dựa trên mức doanh thu và lợi nhuận kỷ lục vào năm 2022 với 16.240 tỷ đồng và 4.596 tỷ đồng, tăng lần lượt 62% và 135% so với năm 2021 nhờ hưởng lợi từ giá bán cao. Vào ngày 17/08/2023, tại Tp.HCM, ông Nguyễn Đức Hạnh - TV.HĐQT - Chủ tịch Công đoàn PVCFC đại diện Công ty sánh vai cùng các doanh nghiệp hàng đầu, thuyết phục về năng lực vượt trội, đã được vinh danh tại Lễ trao Top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2023 của Forbes Việt Nam.

PVCFC có thể liên tục đạt thành tích mới vì biết đặt trọng tâm phát triển "bền vững thịnh vượng". Ban lãnh đạo bằng kinh nghiệm thực chiến, sâu sát tình hình, nhạy bén trước thời cơ đã thiết lập đường hướng rõ ràng với 05 mũi tập trung. Ba năm đạt danh hiệu "Top 50 Công ty Niêm yết tốt nhất" là minh chứng cho cam kết của Công ty cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau với cổ đông, nhà đầu tư và bà con nông dân cùng đồng hành phát triển.