Phân khu Tropical Valley của “ngôi làng nhiệt đới” ở Phú Quốc chính thức lộ diện

Đây là phân khu có địa thế độc đáo nhất "ngôi làng nhiệt đới" Sun Tropical Village ở Bãi Kem – top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Sự kiện nằm trong hành trình trải nghiệm "Check in Phú Quốc – Check in Kỷ nguyên Wellness" mà Sun Property dành tặng nhà đầu tư.

Tropical Valley - Vườn trong thung lũng

Tại sự kiện, hàng trăm nhà đầu tư cùng thăng hoa cảm xúc với những màn trình diễn ấn tượng, đậm chất nghệ thuật, thể hiện một Phú Quốc – điểm đến của hạnh phúc. Với khí hậu nhiệt đới, môi trường trong lành, được bao phủ hơn 63% diện tích rừng, sở hữu thiên nhiên trác tuyệt, hệ thực vật trù phú…, đảo Phú Quốc chính là một trong những cái tên sáng giá nhất của kỷ nguyên wellness – thiên đường đáng sống, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và cân bằng thân – tâm – trí.

Lễ ra mắt "Phân khu Tropical Valley – Vườn trong thung lũng" thăng hoa cùng những màn trình diễn ấn tượng (Ảnh Sun Property)

Tiên phong chinh phục kỷ nguyên wellness, Sun Property đã phát triển khu đô thị nghỉ dưỡng phong cách nhiệt đới Sun Tropical Village tại Bãi Kem – mô hình wellness second home đầu tiên tại Phú Quốc. Nằm giữa 3 tầng thiên nhiên: vườn trong nhà – nhà trong rừng - rừng ven biển, Sun Tropical Village với 346 căn biệt thự thuộc 3 phân khu Tropical Wellness, Tropical Park, Tropical Valley cùng hệ thống tiện ích wellness đẳng cấp đã thực sự tạo "cơn địa chấn" mạnh mẽ trên thị trường địa ốc 2021. Bằng chứng là, 100% quỹ căn biệt thự được Sun Property giới thiệu tới khách hàng thân thiết trong 2 đợt đầu tiên đều được đăng ký đặt chỗ.

Sun Tropical Village đã tạo "cơn địa chấn" mạnh mẽ trên thị trường địa ốc 2021 (Ảnh phối cảnh minh họa)

Tiếp nối thành công đó, Sun Property chính thức giới thiệu phân khu Tropical Valley đặc biệt nhất của dự án. Đặc biệt ở chỗ, các biệt thự Tropical Valley nằm trên địa hình chân đồi, độ dốc cao nhất khoảng 33% và thoải dần về phía thung lũng. Vì vậy, cả phân khu Tropical Valley tựa như một "tiểu thung lũng" thơ mộng bên rừng xanh.

Địa thế này giúp Tropical Valley đem đến một vùng vi khí hậu hoàn hảo nhất trong toàn dự án, với bầu khí quyển trong lành và nền nhiệt luôn giảm 2-3 độ C so với xung quanh. Nằm trong thung lũng, được bao bọc bởi những mảng xanh nên các biệt thự tại đây được che chắn ánh nắng, không cần sử dụng điều hòa mà luôn thông thoáng bởi gió tự nhiên, do đó sẽ tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm chi phí đầu tư và tốt cho sức khỏe.

Nằm trên địa hình dốc, nên biệt thự Tropical Valley sở hữu tầm view lãng mạn, bao trọn tầm mắt là màu xanh thiên nhiên đậm chất nhiệt đới. Tại Tropical Valley chỉ có 2 loại biệt thự đơn lập và song lập, đem đến sự riêng tư tối đa, cũng như có khoảng sân vườn đủ lớn để gia chủ thỏa sức thể hiện tình yêu thiên nhiên. Phân khu còn sở hữu công viên Hill- Trail lớn nhất trong 4 công viên nội khu, có địa hình nương theo triền đồi tự nhiên. Vườn, công viên, rừng – tất cả tạo nên một thung lũng xanh yên bình, thuần khiết.

Tropical Valley đem đến vùng vi khí hậu hoàn hảo nhất trong cả dự án (Ảnh phối cảnh minh họa)

Thăng hoa giá trị sống

Ngay tại sự kiện, nhiều nhà đầu tư bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho dòng BĐS có thể đem đến giá trị lớn cho sức khỏe và nâng tầm chất lượng sống. "Tôi cũng sở hữu nhiều BĐS, cũng thường xuyên đi nghỉ dưỡng ở những nơi sang trọng, nhưng đúng là một ngôi nhà thứ hai dành cho chính mình và gia đình, dành cho sức khỏe, cho dấu ấn cá nhân, được sống giữa thiên nhiên thì bây giờ mới tìm thấy. Chắc chắn tôi sẽ dành tặng gia đình mình một căn biệt thự giữa thung lũng tuyệt vời này", anh Minh Sang – nhà đầu tư đến từ TP.HCM chia sẻ.

Các nhà đầu tư đều đồng tình rằng, Tropical Valley hội tụ 3 giá trị "vàng" hiếm có: cá nhân hóa, chủ động nghỉ dưỡng, đầu tư bền vững. Nghĩa là, khi sở hữu biệt thự trong thung lũng này, chủ sở hữu sẽ được thỏa sức decor, đưa dấu ấn cá nhân trong thiết kế nội thất, sân vườn, để mỗi kỳ nghỉ không chỉ chủ động theo ý muốn, mà còn được nghỉ dưỡng trong căn biệt thự mang cá tính, gout thẩm mỹ riêng. Đồng thời, vùng vi khí hậu này chính là nơi giúp cơ thể được thanh lọc, tâm hồn được bồi đắp, cảm xúc được vun trồng. Hay nói cách khác, đây chính là đầu tư bền vững cho sức khỏe, và là khoản đầu tư xứng đáng khi nhận về những giá trị sống thăng hoa.

Bà Mai Thị Hồng Quyên - Giám đốc kinh doanh Sun Property chia sẻ về phân khu Tropical Valley tại sự kiện (Ảnh Sun Property)

Tại sự kiện, chủ đầu tư đã công bố những chính sách hấp dẫn dành riêng cho chủ nhân biệt thự Tropical Valley. Đó là gói quà tặng khu vườn nhiệt đới trị giá 5,5% giá trị biệt thự (dành cho các căn biệt thự song lập ở cung đường Valley 3, Valley 5, Valley 7, Valley 9), trừ trực tiếp vào giá thành. Con số này lên tới 1,5 tỷ đồng, giúp gia chủ có khoản đầu tư đáng giá cho khu vườn nhà mình.

Bên cạnh đó, chủ nhân biệt thự vẫn được nhận các chính sách tài chính vượt trội chung của dự án, như ưu đãi vay vốn ngân hàng lên tới 70% giá trị biệt thự, hỗ trợ lãi suất 0% trong 30 tháng, ân hạn nợ gốc lên đến 40 tháng; chiết khấu 10% nếu khách hàng không dùng gói ưu đãi vay; cùng nhiều quà tặng là những gói trải nghiệm wellness đẳng cấp...

Đại diện chủ đầu tư chia sẻ, không chỉ sở hữu những giá trị riêng có của phân khu Tropical Valley, các chủ sở hữu còn được tận hưởng chuỗi tiện ích wellness hoàn hảo của "ngôi làng nhiệt đới", đó là các công viên nội khu, trung tâm Wellness Center rộng 5.300 m2 với hàng trăm dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế, công viên Wellness Bãi Kem rộng 4,1 ha giữa rừng ngay kề bên. Đồng thời, trải nghiệm trọn bộ các công trình, tiện ích trong quần thể Bãi Kem, như hệ thống resort đẳng cấp, quảng trường, khu shophouse thương mại Melodia, nhà hàng Bãi Kem, bar Ốc Biển… Tương lai, sân golf sẽ được bổ sung vào quần thể Bãi Kem, gia tăng trải nghiệm về bộ môn thể thao quý tộc cho cư dân Sun Tropical Village, cũng như thu hút thêm nhiều khách sang đến nghỉ dưỡng.

Sun Tropical Village nằm trong hệ sinh thái tỷ đô của Sun Group tại Phú Quốc với nhiều tiện ích đẳng cấp (Ảnh phối cảnh minh họa)

"Với Tập đoàn Sun Group, chúng tôi luôn muốn mang đến sự thăng hoa giá trị sống cho các nhà đầu tư. Ngoài sứ mệnh mang đến những cơ hội đầu tư cho khách hàng, mang đến những sản phẩm đẹp, niềm vinh dự đối với chúng tôi đó là được song hành, được nhìn thấy cuộc sống, giá trị sống của các nhà đầu tư ngày càng thăng hoa" – bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh, Tổng Giám đốc Sun Property khẳng định.