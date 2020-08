Phản ứng của Trump khi biết bị nhỡ cuộc điện thoại của Putin khiến nhiều người ngỡ ngàng

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã la mắng gay gắt cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn vì không thông báo cho ông về cuộc gọi của nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Như Newsweek đưa tin, chuyện này do cựu thủ trưởng Văn phòng Thủ tướng Anh Theresa May thời đó là Nick Timothy kể lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo lời ông Nick Timothy, vào năm 2017, trong cuộc gặp chính thức với phái đoàn Anh tại Nhà Trắng, ai đó đã nhắc rằng gần đây Tổng thống Nga Putin đã gọi điện thế nhưng nhà lãnh đạo Mỹ không trả lời. Thế là sau đó Trump bắt đầu la ầm, mắng mỏ Flynn.

"Trump đã thực sự hét lên. Mà đó là trong dạ tiệc trang trọng với những đại diện Hoàng gia Anh, có những bộ đồ ăn trang trí rất đẹp mắt, thế nhưng ông ấy hét toáng vào mặt thuộc cấp ngồi bên kia bàn", ông Timothy kể lại.

Theo lời vị cựu quan chức này, Trump quát to: "Nếu Putin muốn nói chuyện thì cần nối máy ngay cho tôi chứ!". Trung tướng hồi hưu Michael Flynn là Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ từ ngày 20/1 đến 13/2/2017. Flynn đã từ chức sau những cáo buộc rằng ông ta không tiết lộ đầy đủ nội dung các cuộc trò chuyện của mình với cựu đại sứ Nga tại Mỹ Sergei Kislyak. Các phương tiện truyền thông dẫn nguồn từ cơ quan tình báo tuyên bố rằng viên tướng Mỹ đã thảo luận với nhà ngoại giao Nga về khả năng dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ chống Nga. Bản thân vị cố vấn an ninh phủ nhận cáo buộc đó. Điện Kremlin tuyên bố rằng các ông Flynn và Kislyak có trò chuyện nhưng người ta đã phản ánh không chính xác về nội dung cuộc trao đổi của hai ông này.

