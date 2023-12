Cô gái ô tô BMW với tốc độ 140km/h trên đường Nguyễn Cơ Thạch phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM, đã bị mời làm việc và có khung phạt. Clip: N.T.D.M

Tối 11/12, Đội CSGT - trật tự Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đơn vị đã phối hợp với Công an phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức mời cô gái lái xe BWM 140km/h ở đường Nguyễn Cơ Thạch

về trụ sở làm việc.

Tại đây, cô gái tên N.T.D.M khai từng là nhân viên kinh doanh của hãng xe, hành vi chạy đến tộc độ 140km/h là để thử xe. Công an xác định M. đã lái xe vi phạm tại tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Đây là tuyến đường khu dân cư, tốc độ quy định là 60km/h. M. bị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về lỗi vi phạm điều khiển ô tô chạy quá tốc độ. Với lỗi này, mức xử phạt là 11 triệu đồng. Đồng thời. M. bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời hạn 3 tháng. Công an cũng đã tạm giữ xe của M.

"Đây là khu vực đông dân cư và nhiều phương tiện qua lại. Nhiều người dùng mạng xã hội đã có bình luận phản ứng gay gắt về hành động trên của cô gái, cần xử lý nghiêm", một người dân sống ở đường Nguyễn Cơ Thạch chứng kiến nói.

Được biết, video được trên mạng xã hội do chính cô M. đăng tải.