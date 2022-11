Phát hành, quản lý vé điện tử siêu tiện ích với giải pháp VNPT eTicket

Siêu tiện ích



Anh Hoàng Ngọc Phúc - Giám đốc một doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng cho biết, mỗi ngày công ty anh phát hành hàng nghìn vé nên việc kiểm soát số lượng vé phát hành, giá vé, vé giả…gây tốn kém về nguồn lực và chi phí. Chưa kể nếu chỉ cần gặp vài khách hàng hủy vé sẽ mất thời gian để làm thủ tục. Tuy nhiên từ khi chuyển đổi sang sử dụng giải pháp phát hành và quản lý vé điện tử VNPT eTicket, chúng tôi có thể tạo/hủy hợp đồng, xuất/ huỷ hoá đơn cho từng hợp đồng, bán vé cho từng khách lẻ, in và hủy vé đơn giản. Nhờ đó, việc quản lý thu, chi trên các chuyến xe sẽ dễ dàng hơn cũng thuận tiện hơn cho hành khách khi hủy vé.

VNPT eTicket được thiết kế ưu việt cho khả năng đáp ứng tốt nhất nhu cầu của các doanh nghiệp vận tải, du lịch, dịch vụ… trong hoạt động quản lý, phát hành vé tiện lợi, số hóa quy trình kiểm soát vé điện tử phù hợp với xu thế phát triển 4.0 và quy định của nhà nước về thuế và hóa đơn điện tử.

"Phần mềm kết nối trực tiếp với hệ thống Hóa đơn điện tử giúp đơn giản hoá quá trình xuất hoá đơn và đáp ứng quy định của nhà nước về vé và hóa đơn điện tử. Với VNPT eTicket, chúng tôi có thể dễ dàng cập nhật thông tin với cơ quan Thuế tức thời và chính xác, giúp đẩy nhanh quá trình số hóa quy trình hiện tại, giảm bớt khối lượng công việc để nâng cao năng suất hoạt động", anh Phúc chia sẻ.

Trên VNPT eTicket, các doanh nghiệp có thể dễ dàng thống kê báo cáo theo loại vé, theo hợp đồng, tra cứu thông tin, cũng như in và quản lý vé in dễ dàng qua các ứng dụng trên máy POS, thiết bị di động, hoặc thiết bị in cầm tay. Với những tiện ích này, VNPT eTicket còn là nền tảng phát triển tích hợp thêm các hệ thống quản lý, đặt vé online sau này.

Khi doanh nghiệp ứng dụng VNPT eTicket, khách hàng sẽ được hưởng lợi từ việc sử dụng đơn giản, qua đó tăng độ hài lòng với chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp, nhờ đó các dịch vụ khác của doanh nghiệp cũng được thúc đẩy. VNPT eTicket là giải pháp đa nền tảng dành cho Web, App di động, thiết bị POS… nên rất thuận tiện cho cả doanh nghiệp và khách hàng khi sử dụng.

Bảo mật của VNPT eTicket cũng rất được coi trọng, được bảo đảm tuyệt đối với hệ thống phân quyền truy cập cùng các cấp độ như: quản lý tối cao, kế toán, phát hành thẻ (vé), giám sát,… tạo nên một quy trình vô cùng chuyên nghiệp và chính xác. Số hóa quá trình bán vé sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc phát hành và kiểm soát vé, giảm nhân công, tiết kiệm chi phí vận hành.

Ứng dụng trong nhiều lĩnh vực

Với những tính năng vượt trội, VNPT eTicket có thể được sử dụng cho các ban quản lý khu du lịch, di tích, danh lam thắng cảnh, ban quản lý chợ, bến xe, bến cảng, vận tải hành khách đường bộ, đường thủy như xe khách, xe bus, tàu, phà hay các trạm thu phí đường bộ, đường thủy, bể bơi, sân vận động và các dịch vụ thu phí bằng hình thức vé khác.

Hiện tại, VNPT eTicket đang được ứng dụng và phát huy hiệu quả tại nhiều doanh nghiệp trên cả nước, điển hình như tại Công ty Cổ phần bến xe Quảng Ninh, Ban quản lý chợ Hồng Hà, Ban Quản lý di tích Bạch Đằng, Ban quản lý chợ Quảng Yên, Ban quản lý vịnh Hạ Long...

Với những lợi ích dịch vụ đi kèm chính sách giá hấp dẫn, VNPT eTicket sẽ là tấm vé thông hành của Quý Khách hàng trên hành trình ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh, hướng tới doanh nghiệp số, xã hội số.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ hotline miễn phí 18001260.