Phát hiện 4 nữ nhân viên massage đang bán dâm cho khách

Ngày 5/12, Cng an huyện Trảng Bom cho biết đang cũng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật trong vụ cơ sở massage Thảo My 2 tổ chức hoạt động mại dâm.

Trước đó, vào lúc khoảng 16 giờ ngày 28/11, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Trảng Bom tiến hành kiểm tra và phát hiện cơ sở kinh doanh massage Thảo My 2, tại KP 1, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom do bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên (SN 1979, trú tại Bạc Liêu) làm chủ, có dấu hiệu lợi dụng hoạt động kinh doanh massage để mua bán dâm.

Cơ sở kinh doanh massage Thảo My 2 nơi phát hiện 4 đôi nam nữ mua bán dâm. Công Lý

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện có 4 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại các phòng VIP 6, 7, 9, 11 của cơ sở. Lực lượng Công an đã mời bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên là chủ cơ sở; nhân viên bán vé Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm: 2000 và các nhân viên nữ, khách mua dâm về Công an huyện Trảng Bom để làm việc. Các nhân viên nữ khai nhận đã thực hiện hành vi bán dâm cho khách khi khách có yêu cầu với giá từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng cho một lần bán dâm.