Phát hiện lỗi ở ngân hàng, 3 thanh niên rủ nhau chiếm đoạt tiền tỷ

Cụ thể, 3 bị can bị truy tố trong vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại TP.Hà Nội là Nguyễn Nam Thắng (SN 1983 tại Hà Nội), Trương Văn Phương (SN 1991 ở Quảng Nam), Nguyễn Xuân Thủy (SN 1988 ở Thanh Hóa).



Các đối tượng được xác định sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt số tiền gần 3 tỷ đồng.

Theo đó, khoảng đầu năm 2018, Thắng phát hiện lỗi trong hệ thống dịch vụ cho khách hàng thanh toán bằng thẻ của Ngân hàng Vietinbank.

3 đối tượng đã lợi dụng lỗi trong hệ thống dịch vụ cho khách hàng của Ngân hàng Vietinbank để chiếm đoạt tiền tỷ. (Ảnh minh họa)

Đầu tháng 1/2019, Thắng đã bàn bạc với Phương và Thủy là Thủy sử dụng CMND (do Phương nhặt được) mang tên anh Nguyễn Ngọc Xuân do Công an TP.Đà Nẵng cấp để đăng ký hộ kinh doanh cá thể có tên Xuân Vũ, địa điểm đăng ký kinh doanh tại Hà Nội.

3 bị can này sau đó đăng ký sử dụng dịch vụ kiêm hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ qua máy POS của hộ kinh doanh, tại Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Hoàn Kiếm, mở tài khoản thanh toán mang tên Nguyễn Ngọc Xuân tại 7 ngân hàng.

Cáo trạng thể hiện, trong thời gian 8 ngày (từ ngày 1/2 đến ngày 9/2/2019), Thắng dùng 7 thẻ ATM tên Nguyễn Ngọc Xuân quẹt thẻ thanh toán nhiều lần qua máy POS.

Kết quả đã giao dịch thành công số tiền hơn 2,7 tỷ đồng, chuyển tiền vào tài khoản của hộ kinh doanh Xuân Vũ. Ngay sau đó, đối tượng thực hiện ngay việc hủy các giao dịch để hoàn trả tiền cho các thẻ ngân hàng đã quẹt.

Nam thanh niên sinh năm 1983 ở Hà Nội sau đó đã chuyển số tiền hơn 1,8 tỷ đồng bằng dịch vụ Internet Banking đến 7 tài khoản, mang tên Nguyễn Ngọc Xuân tại 7 ngân hàng để Phương và Thủy đi đến các cây ATM rút tiền mặt, chiếm đoạt số tiền sử dụng chi tiêu cá nhân.

Tới tháng 2/2019, Ngân hàng Vietinbank phát hiện, thu hồi được số tiền còn lại trong tài khoản của hộ kinh doanh Xuân Vũ.

Về số tiền hơn 1,8 tỷ đồng chiếm đoạt, đến nay cả 3 bị can đã khắc phục hoàn toàn số tiền.

Các bị can bị truy tố tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", quy định tại điểm a khoản 4 Điều 290, Bộ luật Hình sự năm 2015.