Văn phòng cảnh sát trưởng ở Quận Johnson, Kansas, Hoa Kỳ mới đây đã chia sẻ thông tin về nam diễn viên trong một thông cáo, liên quan đến một chiếc xe không người lái được phát hiện trong khu vực. Nhà chức trách cho biết họ đã tìm kiếm khu vực quanh chiếc xe và phát hiện một nam giới đã chết gần đó, người sau đó được xác định là Cole Brings Plenty, nam diễn viên 27 tuổi.



Nguyên nhân cái chết chưa được công bố, nhưng cảnh sát cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Phát hiện nam diễn viên tử vong sau gần một tuần mất tích

Cole Brings Plenty, diễn viên trong phim "1923" và "Yellowstone" của Paramount+ được cho là mất tích vào đầu tuần, đã được cảnh sát tìm thấy trong tình trạng tử vong. Ảnh: THR.

Vào 2/4, chú của Cole, Mo Brings Plenty, người đóng vai chính trong loạt phim hậu truyện Yellowstone của 1923, đã đăng lên Instagram để nhờ mọi người hỗ trợ tìm kiếm nam diễn viên, khi anh được cho là mất tích từ ngày Chủ nhật trước đó. Sở Cảnh sát Lawrence xác nhận rằng, nam diễn viên đang bị truy nã khi anh bị cáo buộc dính vào một vụ bạo lực gia đình diễn ra vào ngày 31/3.

Theo cảnh sát, các sĩ quan đã được trình báo có tiếng thét tại một căn hộ trong khu vực, nhưng khi tới nơi, nghi phạm là nghi phạm đã bỏ trốn. Các nhà chức trách cho biết các camera giao thông đã xác định Cole chính là nghi phạm bỏ trốn, cảnh sát đang tìm cách bắt giữ Cole sau vụ việc. "Chúng tôi đã xác định anh ta là nghi phạm, có lý do chính đáng để bắt giữ", Sở Cảnh sát Lawrence viết trong một thông cáo ngày 4/4, cùng ngày gia đình trình báo việc Cole mất tích.

Chiều ngày 5/4, Mo Brings Plenty, chú của Cole đã chia sẻ trên mạng xã hội: “Tôi vô cùng đau buồn khi xác nhận rằng Cole - cháu trai tôi - đã được tìm thấy nhưng không còn sống nữa. Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả mọi người vì những lời cầu nguyện và những suy nghĩ tích cực mà các bạn đã gửi cho Cole. Chúng tôi cũng muốn cảm ơn tất cả những người đã đến bên cạnh chúng tôi trong nỗ lực tìm kiếm và cung cấp các nguồn lực cần thiết. Tuần này, tôi đã biết được có bao nhiêu người biết được điều tốt đẹp trong trái tim của Cole và yêu mến anh ấy".

Cole đã xuất hiện trong hai tập của series tiền truyện Yellowstone vào năm ngoái, cũng như trong các chương trình Into the Wild Frontier và The Tall Tales of Jim Bridger.