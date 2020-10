Phát hiện nam thanh niên tử vong trong phòng trọ

Chiều tối 5/10, bà N.T.O. (SN 1969, chủ nhà trọ trên đường Phương Lưu, phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP. Hải Phòng) phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ phòng trên tầng 2. Phòng này do anh Mai Văn H. (SN 1993, quê ở huyện Tiên Lãng) thuê trọ.

Nghi ngờ có điều bất thường nên bà N.T.O lên kiểm tra.

Nơi phát hiện nam thanh niên tử vong nhiều ngày trong tư thế treo cổ vào song chắn cửa sổ, ảnh: CTV.

Mở cửa phòng trọ trên tầng 2, chủ nhà bất ngờ phát hiện anh H. đã tử vong trong tư thể treo cổ vào song cửa sổ, chân chạm đất và thi thể đang phân hủy. Ngay sau đó, bà N.T.O trình báo sự việc trên tới cơ quan chức năng địa phương.

Nhận được thông tin, Công an phường Đông Hải 1 (quận Hải An) tới hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi. Bước đầu cơ quan công an xác định, nạn nhân đã tử vong trước đó vài ngày.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.