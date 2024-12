Phát hiện sự thật bất ngờ bên trong gói hàng "lạ", lái xe nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh

Chiều 16/12, lãnh đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Định đã trao tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh này cho ông Nguyễn Đức Lợi - lái xe của Công ty TNHH Kinh doanh vận tải Sơn Tùng (trụ sở tại TP.Quy Nhơn, Bình Định), vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Vào đêm 16/9, Tổ tuần tra kiểm soát số 2 của Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT) đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm tại Km 1170, Quốc lộ 1 (thuộc thôn Chánh Thuận, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, Bình Định).

Lúc 23h cùng ngày, lái xe ôtô khách BKS 77F-001.73 thuộc Công ty TNHH Kinh doanh vận tải Sơn Tùng chạy tuyến Quy Nhơn – Đà Nẵng đến vị trí nêu trên của Tổ tuần tra kiểm soát số 2, báo cáo trước đó có nhận một hộp hàng của một người gửi từ cầu Bà Di (huyện Tuy Phước) đến cây xăng Thanh Bình thuộc phường Nghĩa Chánh (Quảng Ngãi), nghi là hàng cấm.

Tiếp nhận thông tin, Tổ tuần tra kiểm soát số 2 nhanh chóng báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Trạm CSGT Tuy Phước, lãnh đạo Phòng CSGT và điện báo trực ban Công an huyện Phù Mỹ, đề nghị lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy phối hợp điều tra.

Qua kiểm tra, xác định khả năng nghi là ma túy, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 2h30 ngày 17/9, tại bến xe Chín Nghĩa (TP.Quảng Ngãi), lực lượng công an của tỉnh Bình Định phối hợp với Công an TP.Quảng Ngãi tiến hành bắt quả tang Võ Văn Thương (SN 2006, trú tỉnh Quảng Ngãi) khi đối tượng nhận hàng. Lực lượng công an thu giữ 1 hộp giấy bên ngoài có quấn băng keo, trên hộp có ghi dòng chữ "gửi A.Vinh, cây xăng Thanh Bình (TP.Quảng Ngãi), cá cảnh xin nhẹ tay".

Khai với công an, Võ Văn Thương thừa nhận, bên trong hộp giấy có ma túy. Tổ công tác tiến hành mở hộp giấy phát hiện bên trong có chứa 5 túi nylon không màu, viền đỏ, trong các túi có chứa tinh thể màu trắng; 1 túi nylon màu đen và 1 lá chuối. Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ, niêm phong chất nghi ma túy và các đồ vật có liên quan. Quan giám định, kết quả xác định tang vật là chất ma túy Ketamine, có khối lượng 49,33gr.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp tạm giam đối với Võ Văn Thương để điều tra, xử lý theo quy định về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy".