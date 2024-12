Thứ trưởng Lê Quốc Hùng lắng nghe phản ánh liên quan trách nhiệm giải quyết của công an cơ sở Lãnh đạo Bộ Công an lắng nghe phản ánh liên quan trách nhiệm giải quyết của lực lượng Công an cơ sở

Sáng 16/12, tại điểm tiếp công dân của Bộ Công an, số 99 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 12/2024. Cùng dự buổi tiếp có Thiếu tướng Tạ Quang Huy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an; đại diện các đơn vị chức năng thuộc Thanh tra Bộ Công an... Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng lắng nghe nội dung khiếu nại, tố cáo của người dân. Ảnh Bộ Công an Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã lắng nghe 2 lượt công dân ở tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trình bày những nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan trách nhiệm giải quyết của lực lượng Công an cơ sở, về những vấn đề vướng mắc tại các địa phương giải quyết còn chưa thỏa đáng... Sau khi lắng nghe các công dân trình bày, trực tiếp xem xét nội dung của từng đơn thư, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của người dân, đồng ý tiếp nhận đơn và giải thích các vấn liên quan, khẳng định sẽ có phương án xử lý, giải quyết bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các công dân. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng giao Thanh tra Bộ Công an có văn bản truyền đạt ý kiến của lãnh đạo Bộ Công an, yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng xem xét, giải quyết theo đúng quy trình, quy định của pháp luật để trả lời cho các công dân. Tại buổi tiếp, các cá nhân có đơn thư khiếu nại, tố cáo trân trọng gửi lời cảm ơn Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng như đại diện lãnh đạo Thanh tra Bộ Công an đã dành thời gian lắng nghe, hướng dẫn và có ý kiến chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đúng quy định các ý kiến của công dân... Tham khảo thêm Bộ Công an phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, kiểm tra

