Vào khoảng 23h ngày 19/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an Hà Tĩnh), Công an huyện Hương Sơn đột kích vào nhà ông Đinh Nhật Nghệ (SN 1972, trú tại thôn Bảo Thượng, xã Quang Diệm, Hương Sơn, Hà Tĩnh), phát hiện một con hổ đã chết trong nhà. (ảnh: cắt từ clip)