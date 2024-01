Phạt một giám đốc công ty xây dựng ở Long An vì chứng chỉ năng lực hết hiệu lực vẫn thi công trường học

Sáng 25/1, Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Long An Nguyễn Minh Toãn vừa ký quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH xây dựng Thương mại Minh Quang tọa lạc tại khu phố 4, phường 3, TP.Tân An (Long An), do ông Nguyễn Minh Hùng làm giám đốc.

Công trình trường học đang thi công. Ảnh: Minh họa CĐM

Mức phạt là 30 triệu đồng, do công ty này tham gia hoạt động xây dựng trong khi chứng chỉ năng lực hết hiệu lực theo quy định.

Hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động thời hạn 3 tháng đối với công ty.

Quyết định có nêu rõ, nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Minh Quang không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian thi công công trình trường tiểu học Long Thuận, xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa (Long An), đoàn kiểm tra xây dựng phát hiện vi phạm nên tiến hành lập biên bản để xử lý.