Phát triển tiện ích cộng đồng, Taka Garden Riverside hút người mua ở thực

Chú trọng đến việc phát triển các tiện ích cộng đồng, Khu dân cư chuẩn Nhật Taka Garden Riverside Homes do Cát Tường Group phát triển đang hút người mua ở thực tại TP. Tân An (Long An) và vùng phụ cận, đặc biệt là các gia đình trẻ trong giai đoạn “bình thường mới”.

Giá trị cộng đồng, "điểm sáng" nhân văn lan tỏa trong đại dịch Nhịp sống hiện đại, xô bồ cuốn mọi người vào guồng quay tất bật, làm ta "quên" đi sự gắn kết, giao lưu, chia sẻ với mọi người xung quanh. Đại dịch Covid-19 đã gây nhiều mất mát, đau thương song không thể phủ nhận, chính đại dịch đã giúp mọi người kết nối với nhau hơn, quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ nhau và trân trọng những giá trị sống hơn. Những dự án theo xu hướng chăm sóc sức khoẻ; tích hợp nhu cầu nghỉ dưỡng tại chỗ; nhà ở có không gian xanh "all in one" tránh dịch và sống cận đô hứa hẹn sẽ "lên ngôi" hậu Covid-19... Dù "Bao giờ hết dịch?" vẫn còn là câu hỏi chưa lời đáp, nhưng lối sống khỏe, lạc quan và hướng đến cộng đồng là những "điểm sáng" nhân văn lan tỏa mạnh mẽ trong những ngày cả nước chung tay chống dịch. Với nhiều người, cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ, còn làm thay đổi nhận thức, cách sống và cả xu hướng chọn nhà của họ. Một môi trường sống trong lành, chất lượng, chú trọng các tiện ích sức khỏe và đủ riêng tư để đảm bảo an toàn song vẫn đề cao sự giao lưu kết nối giữa các thành viên trong gia đình và với cộng đồng cư dân được người mua nhà quan tâm.

Mảnh ghép hoàn hảo cho bức tranh cuộc sống của cư dân đô thị Là đại diện "sáng giá" cho xu hướng phát triển bất động sản chăm sóc sức khỏe và có không gian sống chất lượng, riêng tư, Taka Garden Riverside Homes như mảnh ghép hoàn hảo cho bức tranh cuộc sống của cư dân đô thị hậu Covid-19. Với chỉ 111 căn nhà phố biệt lập, an ninh 24/24 và được quản lý vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế từ Anabuki (Nhật Bản) vừa đạt danh hiệu "Đơn vị quản lý bất động sản tốt nhất 2021" trong khuôn khổ Dot Property Vietnam Awards 2021 - cũng là giải thưởng mà Cát tường Group đơn vị phát triển dự án Taka Garden Riverside Homes, được vinh danh là "Nhà phát triển bất động sản tốt nhất miền Nam". Long An và đặc biệt là TP. Tân An với nhiều lợi thế riêng có đang là điểm đến của dòng giãn dân và giới chuyên gia, lao động từ TPHCM và vùng phụ cận; đặc biệt sau dịch Covid-19, xu hướng sống cận đô được nhiều người lựa chọn. Các dự án chất lượng, pháp lý sạch và đáp ứng tốt khẩu vị của khách hàng như Taka Garden Riverside Homes hứa hẹn sẽ nhanh chóng bức tốc khi nhu cầu mua nhà tăng cao dịp cuối năm...

Taka Garden Riverside Homes không chỉ đem lại không gian sống tinh tế với các tiện ích thỏa mãn khắt khe theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản: từ Kotobuki trẻ em được làm từ các chất liệu thân thiện với tự nhiên; Kotobuki thể dục ngoài trời được thiết kế thông minh để giúp mọi cư dân có khoảng không "tái tạo năng lượng" mỗi ngày; vườn thiền Nhật, nơi giao thoa giữa con người và thiên nhiên đến gạch lát bậc thềm, vỉa hè đều dùng gạch interlook có thể giãn nở tự nhiên để thấm thoát nước làm dịu không khí… Các tiện ích tại Taka Garden Riverside Homes đều hướng đến mục tiêu "kéo" cư dân ra khỏi nhà để gần gũi hơn với thiên nhiên, với cộng đồng, thắt chặt mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình và với cộng đồng cư dân; phát triển sự gắn kết cộng đồng; xây dựng cộng đồng cư dân văn minh, thân thiện. Taka Garden Riverside Homes dành nhiều không gian chung để kết nối các thành viên trong gia đình... Cát Tường Group hiểu rằng, sức khỏe là tài sản quý nhất của con người nên khi phát triển dự án Taka Garden Riverside Homes, Tập đoàn đã dày công xây dựng các hệ thống tiện ích để nâng cao sức khỏe cho cư dân. Chọn Taka Garden Riverside Homes, cư dân sẽ được sống trong môi trường trong lành, có quy hoạch khu vực xử lý nước thải tách biệt, và môi trường sống hài hòa với thiên nhiên xung quanh sẽ giúp sức khỏe thể chất và tinh thần của cư dân được cải thiện..

Bên cạnh chất lượng sống vượt trội, Taka Garden Riverside Homes còn chinh phục khách hàng nhờ mức giá vừa tầm cùng chính sách bán hàng hấp dẫn. Anh Thành Hưng (38 tuổi, khách hàng ngụ quận 12, TPHCM) chia sẻ: "Hiện giá nhà tại TPHCM rất cao, với số tiền 2-3 tỷ tôi không tìm đâu ra nhà phố tại siêu đô thị này. Sau đợt dịch vừa qua, nhu cầu tìm kiếm một ngôi nhà vừa có không gian sống trong lành, an ninh, đầy đủ tiện ích vừa đảm bảo cho việc đi lại làm việc của tôi càng trở nên bức thiết. Chỉ với 30 phút di chuyển đến TPHCM, Taka Garden Riverside Homes không chỉ đáp ứng các tiêu chí về không gian sống của tôi còn có mức giá khá mềm, chỉ từ 1,8 tỷ/căn cùng chính sách thanh toán khá linh hoạt, tôi đang cân nhắc việc quyết định xuống tiền". Theo thông tin từ Cát Tường Group, Taka Garden Riverside Homes hiện đã hoàn thiện, và đã có sổ hồng 100%. Khách hàng chỉ cần thanh toán 30% (khoảng 540 triệu), 70% còn lại ngân hàng đối tác Vietcombank hỗ trợ vay lên đến 20 năm. Cát Tường Group sẽ hỗ trợ khách hàng với mức lãi suất 0% trong thời hạn 18 tháng cùng nhiều phương thức trả lãi dài hạn phù hợp, và cơ hội nhận nhiều giải thưởng hấp dẫn: xe ô tô Honda HRV 2021, xe Honda SH Mode, tủ lạnh thông minh Samsung, tivi Samsung 4K 65 inches...

