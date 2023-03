Phạt và đình chỉ khám, chữa bệnh đối với Đức Tâm An do không có giấy phép hoạt động Đồng Nai: Phạt và đình chỉ khám, chữa bệnh đối với Cơ sở y tế Đức Tâm An do không có giấy phép

Thanh tra Sở Y tế Đồng Nai vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 100 triệu đồng đối với Công ty TNHH Trung tâm chăm sóc sức khỏe hệ thống Y khoa Đức Tâm An và tạm thời đình chỉ hoạt động khám, chữa bệnh.

