Phim Big Mouth tập 10: Big Mouse trở mặt muốn làm hại Yoona, Lee Jong Suk phẫn nộ?

Trong phim Big Mouth tập 9, Park Chang Ho (Lee Jong Suk) tự nguyện trở lại trại giam sau biến cố bị bắt cóc và tra tấn. Luật sư Park muốn đối mặt trực tiếp với tên tội phạm lừa đảo khét tiếng Big Mouse. Cả hai đã có hẹn gặp nhau lúc 8 giờ. Trong trường hợp tên trùm lừa đảo không lộ diện thì Chang Ho sẽ không có bất cứ sự hợp tác nào nữa. Đúng giờ hẹn, một người đàn ông xuất hiện khiến Chang Ho vô cùng ngạc nhiên.

Ở diễn biến khác, Go Mi Ho (Yoona) - bà xã của Park Chang Ho đã đến thăm Jerry (Kwak Dong Yeon) ở bệnh viện sau vụ tai nạn giao thông xảy ra. Tuy nhiên, anh chàng này không còn ở bệnh viện nữa. Trước đó, Jerry đã liều mình để cứu Park Chang Ho ra khỏi nơi Gong Ji Hoon bắt cóc và tra tấn. Khi Chang Ho hỏi về lý do đến giải cứu mình, Jerry gây bất ngờ khi tiết lộ rằng anh đã nhận tiền từ Big Mouse.

Phim Big Mouth tập 9: Thị trưởng Choi Do Ha xuất hiện bên số vàng "khủng". (Ảnh trong phim)

Liệu Thị trưởng Choi Do Ha có phải là Big Mouse? (Ảnh trong phim)

Khép lại phim Big Mouth tập 9 có cảnh Thị trưởng Choi Do Ha (Kim Joo Heon đóng) cất giữ số vàng mà "ông trùm" Gong Ji Hoon (Yang Kyung Won) tìm kiếm bấy lâu. Thị trưởng Choi cũng lộ sự thật là đồng phạm trong vụ án giáo sư Seo.

Theo thống kê của Nielsen Korea, Big Mouth tập 9 ghi nhận tỷ suất người xem tại Seoul là 11.7% và trên toàn quốc là 11.5%. Với thành tích này, bộ phim vẫn giữ vững vị trí số 1 so với các phim truyền hình lên sóng cùng thời điểm.

Phim Big Mouth tập 10: Chang Ho phẫn nộ khi Big Mouse muốn làm hại Mi Ho

Phim Big Mouth tập 10 lên sóng vào tối nay (27/8) thu hút sự quan tâm của khán giả. Ngoài cuộc hẹn giữa Chang Ho và Big Mouse, Mi Ho vẫn nỗ lực để tìm ra bằng chứng để giải oan cho chồng. Đáng chú ý là cảnh cô sơ cứu cho những phạm nhân trong trại giam Gucheon. Trong đó, tên tử tù Tak Kwang Yeon (Yoo Tae Joo) không biết vì vô tình hay cố ý đã xảy ra vụ ẩu đả với một tù nhân khác. Cả hai sau đó chảy máu rất nhiều, những tù nhân xung quanh không dám lại gần. Ngoài sơ cứu cho tù nhân, Mi Ho đã bí mật lấy mẫu máu của họ. Chang Ho vô cùng lo lắng và cảnh báo bà xã về những nguy hiểm đang cận kề: "Sắp có chuyện lớn xảy ra rồi".

Đáng chú ý trong phim Big Mouth tập 10, Park Chang Ho và Thị trưởng Choi Do Ha cũng có cuộc gặp gỡ tại phòng giam VIP kèm lời nhắn nhủ: "Anh đã biết quá nhiều bí mật của tôi rồi".

Phim Big Mouth tập 10: Chang Ho lo lắng cho bà xã Mi Ho. (Ảnh trong phim)

Phía luật sư Park tỏ thái độ phẫn nộ khi lật đổ bàn cờ của quản ngục Park Yoon Gab (Jung Jae Sung) và nói: "Tôi đã bảo là đừng động đến gia đình tôi mà".

Ở diễn biến khác, Viện trưởng Hyun Joo Hee (Ok Ja Yeon) - vợ của Thị trưởng Choi đã dùng đồ uống lạ khiến cô không thể kiểm soát tốc độ lái xe. Điều này khá giống với trường hợp của luật sư Park Chang Ho từng dùng đồ uống lạ dẫn đến vụ tai nạn xe xảy ra. Sau đó, anh mới biết trong đồ uống có ma túy, anh bị trại giam và bị cho là Big Mouse.

Liệu Viện trưởng Hyun Joo Hee có gặp nguy hiểm sau khi uống thứ nước lạ? Thị trưởng Choi Do Ha có phải là Big Mouse? Jerry ở đâu sau khi biến mất bất ngờ khỏi bệnh viện?

Phim Big Mouth sẽ tiếp tục lên sóng trên kênh MBC vào thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần, vào lúc 22 giờ (theo giờ Hàn Quốc).

Phim Big Mouth do đạo diễn Oh Choong Hwan thực hiện với nam chính là Park Chang Ho do Lee Jong Suk đảm nhận. Chang Ho vốn là luật sư hạng ba với tỷ lệ "cãi thắng" thành công là 10%. Do nổi tiếng nói nhiều nhưng làm không tới đâu nên anh chàng bị mọi người gọi là "Big Mouth".

Nữ ca sĩ, diễn viên Yoona (SNSD) đảm nhận vai Go Mi Ho - nữ y tá đảm đang và tháo vát, đồng thời là người vợ đã gắn bó với Park Chang Ho. Cặp đôi Chang Ho - Mi Ho vốn có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống, thậm chí đứng trước nguy cơ "đường ai nấy đi".

Tuy nhiên, trước biến cố Chang Ho bị cuốn vào vụ án về kẻ lừa đảo khét tiếng có biệt danh "Big Mouse". Go Mi Ho đã bất chấp nguy hiểm để cứu chồng. Sự thật kẻ lừa đảo khét tiếng Big Mouse là ai hiện vẫn đang là ẩn số đối với khán giả.