Phim Tết Dương lịch 2024: Thể loại hài và kinh dị áp đảo rạp chiếu

Nhiều phim Việt chọn thời điểm Tết Dương lịch 2024 để ra mắt

Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu



Trong những phim Việt chọn thời điểm Tết Dương lịch 2024 để ra mắt phải kể đến phim hài Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu của bộ ba Diệu Nhi - Thúy Ngân - Khả Như. Vào vai những cô bạn thân, ba nữ diễn viên cùng tạo nên một phi vụ “lầy lội” nhất màn ảnh.

Bộ phim Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu mang màu sắc hài hước. Ảnh: NSX

Bên cạnh 3 nữ diễn viên đình đám Diệu Nhi, Khả Như và Thúy Ngân, trailer Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu tiếp tục bật mí những chi tiết gây tò mò xoay quanh bộ 3 “nam thần”: Kiều Minh Tuấn, Trần Ngọc Vàng và Xuân Nghị.

Trong hành trình tìm kiếm những ước mơ và kế hoạch cuộc sống, ba cô bạn đã vô tình bị kéo vào một âm mưu đen tối ngoài ý muốn. Sự vô tri của Gạo (Diệu Nhi), sự hậu đậu của Du Lai (Khả Như) và sự nóng nảy của Triệu (Thúy Ngân) kết hợp cùng những sáng kiến "bá đạo" của Trí (Kiều Minh Tuấn) đã mang đến một màn trả thù "có một không hai" dành cho Trực (Trần Ngọc Vàng) - một tên siêu lừa đội lốt doanh nhân.

Với nhiều mảng miếng hài hước, Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu mang đến bầu không khí sôi nổi, vui vẻ, đậm chất tuổi trẻ để thưởng thức dịp chào đón năm mới 2024. Phim Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu bắt đầu ra rạp từ ngày 29/12/2023.

Nhà vịt di cư

Nhà vịt di cư (tựa gốc: Migration) do Illumination Studios sản xuất, kể về một gia đình vịt quyết định phiêu lưu khám phá những vùng đất mới. Qua hành trình này, họ gắn bó yêu thương nhau hơn.

Nhà vịt di cư là một câu chuyện đẹp và thú vị về tình cảm gia đình. Ảnh: NSX

Bộ phim xoay quanh Mallards, một gia đình vịt có người cha bản tính thận trọng Mack (Kumail Nanjiani lồng tiếng), người mẹ thích phiêu lưu Pam (Elizabeth Banks), cậu con trai tuổi teen Dax (Caspar Jennings), cô con gái đáng yêu Gwen (Tresi Gazal) và người chú hay gắt gỏng Dan (Danny DeVito).

Nhà vịt di cư rất vui nhộn, tràn ngập lời thoại hóm hỉnh và tình tiết thú vị. Đây là một câu chuyện đẹp và thú vị về tình cảm gia đình, được xây dựng dựa trên sức hấp dẫn của những chuyến phiêu lưu khám phá chân trời mới lạ.

Phim do đạo diễn chuyên trị phim hoạt hình Benjamin Renner thực hiện. Hãng Illumination Studios vốn quen thuộc khi sản xuất những “bom tấn” hoạt hình ăn khách nhất từ loạt phim Kẻ trộm mặt trăng (Despicable Me) đến Anh em Super Mario (The Super Mario Bros. Movie). Phim Nhà vịt di cư ra mắt 29/12/2023.

Bàn thắng vàng

Bàn thắng vàng (Next Goal Wins) là bộ phim hài chủ đề bóng đá mang ý nghĩa nhân văn của đạo diễn từng đoạt Oscar Taika Waititi.

Phim Bàn thắng vàng được xây dựng theo bộ phim tài liệu cùng tên năm 2014 của Mike Brett và Steve Jamison. Ảnh: NSX

Được xây dựng theo bộ phim tài liệu cùng tên năm 2014 của Mike Brett và Steve Jamison, đạo diễn Taika Waititi tái dựng lại phiên bản Bàn thắng vàng của riêng ông với nhiều chi tiết mới mẻ được đưa vào phim.

Trên thực tế, Bàn thắng vàng lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật trong lịch sử bóng đá thế giới. Đó là những khó khăn của đội tuyển Samoa (American Samoa) do HLV nóng tính Thomas Rongen dẫn dắt.

Taika Waititi nổi tiếng là đạo diễn thường có những quyết định tuyển diễn viên kỳ lạ và đặc điểm này giúp ông nhiều lần thành công. Lần này làm phim hài Bàn thắng vàng cũng không ngoại lệ khi Waititi quyết định tuyển diễn viên một cách đặc biệt.

Ông giao vai HLV Rongen cho Michael Fassbender - một nam diễn viên có sở trường đóng vai phản diện chứ không phải tuýp nhân vật hài. Không phụ lòng Waititi, Fassbender chứng minh được sự chuyên nghiệp trong nghề của mình, nỗ lực tạo nên một nhân vật hài và cá tính trên màn ảnh.

Các nhân vật đáng chú ý khác còn có David Fane trong vai HLV sắp mãn nhiệm Ace, diễn viên Kaimana đóng vai cầu thủ chuyển giới Jaiyah, Elisabeth Moss đóng vai vợ cũ của Rongen… Phim Bàn thắng vàng khởi chiếu 29/12//2023.

Tee Yod: Quỷ ăn tạng

Tee Yod: Quỷ ăn tạng (tên tiếng Anh: Death Whisperer) là bộ phim dựa trên câu chuyện có thật tại Thái Lan xảy ra vào năm 1972 ở vùng quê hẻo lánh Kanchanaburi.



Sức nóng của "bom tấn" kinh dị thu hút khoảng 20 quốc gia tham gia phát hành, chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á và Trung Á. Ảnh: NSX

Đến năm 2015, câu chuyện này lần đầu được kể qua một bài đăng khá lạ lùng trên diễn đàn thảo luận nổi tiếng "pantip.com". Người kể là Kittisak Kittiwirayanont khẳng định, đó là những gì đã xảy ra với gia đình mẹ của ông khoảng 50 năm trước.

Chuyện kể về một gia đình nông dân có 6 anh chị em, trong đó có Yam - cô em gái nhỏ vì sở hữu thể trạng đặc biệt đã bị thế lực tà ám nhắm đến... Mỗi khi đêm xuống, thanh âm "Tee Yod" lại ám ảnh cả gia đình, dẫn đến một câu chuyện bí ẩn dù đã hơn nửa thế kỷ trôi qua nhưng vẫn khiến người nghe khiếp sợ.

Lý giải về ý nghĩa đằng sau cụm từ "Tee Yod", đạo diễn Taweewat Wantha cho biết, đây là từ ám chỉ tiếng ma quỷ để dẫn dụ con người ra khỏi nhà vào ban đêm. Theo một cách diễn giải khác thì "Tee Yod" có thể hiểu là "phải chết". Trailer chính thức của Tee Yod: Quỷ ăn tạng đã phần nào gây ám ảnh với âm thanh chết người này.

Đến thời điểm hiện tại, bộ phim đã cán mốc 500 triệu baht (tương đương 340 tỷ đồng). Sức nóng của "bom tấn" kinh dị thu hút khoảng 20 quốc gia tham gia phát hành, chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á và Trung Á.

Tại Thái Lan, độc giả của tiểu thuyết Tee Yod nhận định đây là một bộ phim chuyển thể chỉn chu và lột tả chi tiết độ kinh dị của nguyên tác. Cùng với sự góp mặt của ngôi sao Nadech Kugimiya và dàn diễn viên trẻ tiềm năng: Junior Kajbhunditt Jaidee, Peerakrit Phacharaboonyakiat, Denise Jelilcha Kapaun, Rattanawadee Wongthong, Nutthatcha Nina Padovan… Tee Yod: Quỷ ăn tạng hứa hẹn mang đến những trải nghiệm kinh dị khác biệt cho khán giả. Phim Tee Yod: Quỷ ăn tạng khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 29/12/2023.

Quỷ cẩu

Quỷ cẩu kể về một gia đình làm nghề mổ chó, câu chuyện theo chân Nam (Quang Tuấn) về quê cùng cô bạn gái khi nhận tin thấy sự thật kinh hoàng đầy bí ẩn đằng sau sự ra đi của bố mình. Khi Nam nằm cạnh quan tài bố, anh mơ thấy cả nhà bị giết treo lên như treo chó.

Quỷ cẩu - Bộ phim lấy cảm hứng từ biểu tượng linh dị dân gian đáng sợ bậc nhất. Ảnh: NSX

Đêm đó, bố Nam đã đến báo cho Nam rằng, thứ gì đó liên quan đến chó sẽ kéo cả nhà anh chết. Điều này khiến Nam bán tín bán nghi, nhưng khi chôn cất bố xong, anh bắt đầu chứng kiến những hiện tượng quỷ dị liên quan đến con chó trắng mũi đỏ liên tục quấy phá khiến không khí tang gia trong nhà càng thêm ghê rợn.

Những người trong gia đình, đặc biệt là bà Thúy (Vân Dung) liên tiếp đối mặt với những hình ảnh đáng sợ xuất hiện, những tiếng la hét hay những bàn tay đẫm máu. Tất cả khiến cho mọi thứ trong nhà trở nên rối ren, sự u ám bao trùm làm Nam dần dần trở nên nghi ngờ bố đang gieo những lời nguyền xuống gia đình. Phim Quỷ cẩu được khởi chiếu vào 29/12/2023.