Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 11: Baek Sa Eon tìm ra cách buộc kẻ xấu "trả giá đắt"?

Bộ phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) chỉ còn 2 tập nữa sẽ kết thúc. Mở đầu tập 10, Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok đóng) hốt hoảng đi tìm Hong Hee Joo thì phát hiện ra trợ lý Park Do Jae bất tỉnh. Trong khi đó, Baek Se Eon thật (Park Jae Yoon đóng) - kẻ bắt cóc Hee Joo tiếp tục muốn lái xe hãm hại Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok đóng). Thời điểm này, Hong Hee Joo kịp thời tỉnh lại liền giật tóc kẻ từng bắt cóc mình và ra khỏi chiếc ô tô để chạy đến bên chồng - Baek Se Eon (Yoo Yeon Seok đóng).

Khi đối mặt với Baek Se Eon thật (Park Jae Yoon đóng), Baek Se Eon (Yoo Yeon Seok đóng) đã đặt ra loạt câu hỏi: "Cuối cùng cậu muốn gì? Tên, vị trí, cậu muốn lấy lại tất cả sao? Tôi chưa từng muốn chúng nên cậu cứ lấy lại hết đi". Tuy nhiên, kẻ xấu đưa ra câu trả lời khiến nhân vật do Yoo Yeon Seok đóng càng thêm phẫn nộ: "Vậy có định cho tôi Hong Hee Joo không? Để cô ấy thành vợ của tôi".

Hong Hee Joo (Chae Soo Bin đóng) đưa ra "khế ước hôn nhân" với Baek Se Eon (Yoo Yeon Seok đóng). (Ảnh: Chụp màn hình MBC)

Trong tình huống nguy hiểm khi kẻ bắt cóc bất ngờ tấn công Baek Se Eon (Yoo Yeon Seok đóng), trợ lý Park Do Jae đã kịp thời lao tới cứu nguy cho anh và bị hắn đâm trúng người. Park Do Jae thừa nhận mình chính là em trai của người bị Baek Se Eon thật (Park Jae Yoon đóng) sát hại. Trước đó, Park Do Jae hiểu lầm Baek Se Eon (Yoo Yeon Seok đóng) là hung thủ nên cố ý tiếp cận anh để trả thù.

Sau khi Hong Hee Joo trò chuyện với chị gái Hong In Ah, cô biết được Baek Se Eon (Yoo Yeon Seok đóng) chính là người gửi bản xét nghiệm ADN chứng minh anh không phải là người nhà họ Baek. Hong Hee Joo bất ngờ đưa cho Se Eon "khế ước hôn nhân" trong đó gồm các điều kiện: "Một là, chú rể không được ly hôn. Hai là, cấm tuyệt đối việc ly hôn dưới bất kỳ trường hợp nào. Ba là, chúng ta sẽ công khai với mọi người mình là vợ chồng". Theo Hong Hee Joo, nếu vi phạm bất kỳ điều kiện nào thì sẽ bị phạt một khoản tiền "khủng".

Hong Hee Joo cũng trải lòng với Baek Se Eon (Yoo Yeon Seok đóng): "Em không phải là thế thân. Ngay từ đầu em làm đã vợ anh". Baek Se Eon nghẹn ngào nói với Hee Joo: "Khi chuyện này qua đi, anh sẽ cầu hôn em. Anh em yêu, Hee Joo!".

Khép lại phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 10, Baek Se Eon thật (Park Jae Yoon đóng) đã tạo ra vụ cháy nổ ngay trong ngày giỗ ông nội. Mục đích của hắn là một lần nữa bắt cóc Hong Hee Joo vì cô là người Baek Se Eon (Yoo Yeon Seok đóng) trân quý nhất trên đời.

Để bảo vệ sự bình yên cho chồng, Hong Hee Joo đã có quyết định táo bạo là lái xe lao thẳng xuống vực. "Em muốn được một lần bảo vệ anh. Em yêu anh!", Hong Hee Joo nhắn nhủ chồng trước vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra.

Kẻ bắt cóc Hong Hee Joo trong phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 10. (Ảnh: Chụp màn hình MBC)

Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 11: Baek Sa Eon tìm ra đồng phạm buộc kẻ xấu "trả giá đắt"?

Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 11 lên sóng vào tối 3/1/2025 thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt tình tiết hấp dẫn. Trước khi tập phim này được công chiếu, phía nhà sản xuất hé lộ một số phân cảnh khiến người xem không khỏi tò mò. Theo đó, Baek Se Eon (Yoo Yeon Seok đóng) vẫn tiếp tục tìm kiếm Hong Hee Joo sau vụ tai nạn. Trước đó, trong cuộc họp báo, Baek Se Eon (Yoo Yeon Seok đóng) lần đầu công khai Hee Joo là người vợ giấu kín của mình và mong nhận sự giúp đỡ của mọi người khiến người xem không khỏi xúc động.

"Điều mà tôi có thể thành thật với bản thân mình là tôi đã có vợ. Vợ tôi đã bị cắt cóc vào 2 ngày trước, bởi kẻ đã đe dọa sẽ giết tôi... Tên của vợ tôi là Hong Hee Joo. Nhiều điều tôi còn chưa làm cho cô ấy. Tôi còn chưa làm cô ấy hạnh phúc. Nếu tôi biết sẽ không còn cơ hội thì tôi đã trao hết cho cô ấy rồi! Nếu có ai đó thấy cô ấy hãy trình báo ngay để vợ tôi có thể trở về nhà an toàn", Baek Se Eon (Yoo Yeon Seok đóng) nghẹn ngào bày tỏ.

Baek Se Eon (Yoo Yeon Seok đóng) công khai Hong Hee Joo là người vợ giấu kín của mình. (Ảnh: Chụp màn hình MBC)

Trong phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 11, Baek Se Eon (Yoo Yeon Seok đóng) tìm thấy chiếc điện thoại của Hong Hee Joo. Dù được phía cảnh sát đưa ra lời khuyên về khả năng sống sót của Hee Joo nhưng Baek Se Eon vẫn khẳng định sẽ tiếp tục tìm kiếm vợ: "Chờ đến khi phát hiện ra thi thể hãy nói tới điều đó. Chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm".

Ở diễn biến khác, Baek Se Eon (Yoo Yeon Seok đóng) dường như nghi ngờ kẻ bắt cóc được mẹ đẻ tiếp tay nên đã xin lệnh khám xét. Tuy nhiên, với địa vị hiện tại là phu nhân của ứng viên cho chức Tổng thống nên mọi yêu cầu từ phía Baek Se Eon bị bác bỏ. Dù vậy, Baek Se Eon vẫn khẳng định, anh có cách để nhận được lệnh khám xét.

Một số hình ảnh phía nhà sản xuất đăng tải hé lộ cảnh Baek Se Eon (Yoo Yeon Seok đóng) đối mặt với mẹ ruột của kẻ bắt cóc. (Ảnh: MBC)

Trong khi chưa có thông tin của Hong Hee Joo thì kẻ bắt cóc "tái sinh", xuất hiện trở lại sau vụ tai nạn. Không những vậy, hắn còn dùng súng đe dọa Baek Se Eon (Yoo Yeon Seok đóng). (Ảnh: MBC)

Liệu Hong Hee Joo có an toàn trở về bên Baek Sa Eon? Nếu Hong Hee Joo còn sống sau vụ tai nạn thì cô có xuất hiện trong phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 11 không? Liệu Baek Se Eon (Yoo Yeon Seok đóng) có khiến kẻ bắt cóc "trả giá đắt" vì những gì hắn đã gây ra?



Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 11 lên sóng lúc 21 giờ 50 phút (giờ Hàn Quốc) trên đài MBC của Hàn Quốc vào thứ Bảy (ngày 3/1/2025) và phim được chiếu trên nền tảng Netflix.

Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 11: Liệu Hong Hee Joo có an toàn trở về bên Baek Sa Eon? (Nguồn clip: Instagram mbcdrama_now)