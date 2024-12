Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 9: Chae Soo Bin dụ kẻ xấu lộ mặt, bảo vệ Yoo Yeon Seok?

Trong phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 8, Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok đóng) và Hong Hee Joo (Chae Soo Bin đóng) gỡ bỏ những hiểu lầm sau loạt biến cố. Cả hai thoải mái tâm sự với nhau nhiều hơn. "Khi anh nhìn em, thế giới náo động quanh anh trở nên yên tĩnh và bình an. Em có nhớ lời anh nói trước đây rằng, đừng có tình cảm gì với anh, buông bỏ hết đi. Em không cần làm con rối trước mặt anh. Lúc đó anh sợ, nếu không vạch rõ ranh giới như vậy thì anh sẽ trao trái tim anh cho em. Chẳng mấy chốc, anh nghĩ sống với em như thế này có lẽ thật sự ổn quá. Anh sẽ từ bỏ mọi thứ và sụp đổ", Baek Sa Eon bày tỏ với Hong Hee Joo.

Trước câu hỏi của Hong Hee Joo xoay quanh kế hoạch Baek Sa Eon giấu kín, anh cho biết đến lúc thích hợp sẽ tiết lộ với vợ. Anh băn khoăn việc Hee Joo khi biết hết về mình liệu tình cảm của cô có thay đổi không.

Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 8: Kẻ bắt cóc (do Park Jae Yoon đóng) quyết tâm lấy lại tất cả những gì Baek Sa Eon đang có. (Ảnh: Chụp màn hình MBC)

Ở diễn biến khác, Baek Sa Eon không ngần ngại các phóng viên xem đoạn video mà anh nhận được từ kẻ bắt cóc (do Park Jae Yoon đóng) trong cuộc họp và tuyên bố rằng, anh sẽ thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền với phóng viên phát hiện ra ý định đe dọa. Riêng kẻ bắt cóc, hắn khẳng định sẽ lấy lại tất cả những gì Baek Sa Eon đang có. Điều này càng khiến khán giả có thể chắc chắn hơn kẻ bắt cóc Hee Joo chính là Baek Sa Eon thật.

Khép lại phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 8 là cảnh Baek Sa Eon bày tỏ tình cảm với Hee Joo. Anh úp mở tiết lộ, nếu có ngày nào đó bản thân mất đi tất cả từ thân phận đến công việc thì chỉ mong Hee Joo nhớ đến tình yêu cả hai dành cho nhau.

Trong quá trình truy tìm ra kẻ xấu, Baek Sa Eon bị hắn dẫn dụ đến một căn nhà ven sông. Anh nhớ lại ký ức từng chứng cảnh ông nội đang cố tìm hại một đứa trẻ - người được cho là Baek Sa Eon thật. Dù đã hẹn với vợ rằng sẽ trở về nhà sau khi tan làm nhưng Baek Sa Eon lái xe đến cửa hàng đồ câu - nơi anh từng được ông chủ cửa hàng này bảo vệ, chăm sóc thời thơ ấu trước khi bị ép trở thành "đứa cháu thế thân" của gia tộc chính trị gia họ Baek. Tuy nhiên, khi vừa bước vào bên trong căn nhà này, Baek Sa Eon phát hiện ra có đám cháy lớn. Trong khi anh cố gắng cứu người đàn ông bất tỉnh thì chính mình cũng gặp nguy hiểm.

Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 8: Chae Soo Bin (đóng vai Hong Hee Joo) lo lắng khi Yoo Yeon Seok (đóng vai Baek Sa Eon) không giữ lời hẹn trở về nhà. (Ảnh: Chụp màn hình MBC)

Theo số liệu thống kê của Nielsen Korea, tỷ suất người xem trung bình phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 8 đạt 7% trên toàn quốc và 6,8% khu vực đô thị. Đây cũng là thành tích tốt nhất của bộ phim khi tập 6 When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) từng đạt tỷ suất người xem trung bình trên toàn quốc là 6.9% và khu vực đô thị là 6.4%.

Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 9: Yoo Yeon Seok bị lộ thân phận?

Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 9 lên sóng vào tối 27/12 thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt tình tiết hấp dẫn. Trước khi tập phim này được công chiếu, phía nhà sản xuất hé lộ một số phân cảnh khiến người xem không khỏi tò mò. Theo đó, Baek Sa Eon tỉnh dậy tại bệnh viện sau vụ cháy. Người đã cứu anh thoát khỏi nguy hiểm được không ít khán giả dự đoán có thể là Ji Sang Woo (Huh Nam Joon đóng). Bởi, cảnh quay Baek Sa Eon và Sang Woo đi ngược chiều nhau trong quá trình anh chàng họ Baek tìm đến cửa hàng đồ câu. "Có điều này tôi chắc chắn, không phải anh ấy che giấu cậu mà là đang bảo vệ cậu", Sang Woo nhắn nhủ Hee Joo.

Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 9: Hong Hee Joo khóc nghẹn khi biết tin Baek Sa Eon gặp nguy hiểm. (Ảnh: Chụp màn hình MBC)

Ở diễn biến khác, Hong In Ah - chị gái của Hong Hee Joo bất ngờ xuất hiện trong buổi phỏng vấn của vợ chồng Baek Ui Yong - bố mẹ của Baek Sa Eon. Sự xuất hiện của nàng dâu từng bỏ trốn trước đám cưới với con trai khiến mẹ của Baek Sa Eon không khỏi ngỡ ngàng. "Có một điều tôi rất tò mò, phát ngôn viên Baek giống bố hay mẹ nhỉ?", Hong In Ah đặt câu hỏi. Lý do Hong In Ah xuất hiện để giúp em gái hay cô có một kế hoạch nào khác?

Trong phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 9, Hong Hee Joo dường như đã biết thân phận thật sự của Baek Sa Eon. "Tên thật của anh là gì?", Hee Joo băn khoăn.

Khi đã bình phục sau vụ cháy, Baek Sa Eon trở lại công việc. Anh xúc động ôm Hee Joo kèm lời nhắn nhủ: "Em không quan tâm chuyện anh không phải Baek Sa Eon sao?". Hee Joo cũng cho biết, cô sẽ bảo vệ chồng sau loạt biến cố. Thậm chí, cô không ngại đối mặt với bố mẹ chồng dù trước đây luôn dè chừng khi xuất hiện trước mặt họ. Vậy Hee Joo sẽ làm gì để bảo vệ Baek Sa Eon trước thế lực "khủng" nhà họ Baek?

Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 9 lên sóng lúc 21 giờ 50 phút (giờ Hàn Quốc) trên đài MBC của Hàn Quốc vào thứ Sáu (ngày 27/12) và phim được chiếu trên nền tảng Netflix.

Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 9: Yoo Yeon Seok bị lộ thân phận, Chae Soo Bin quyết bảo vệ chồng. (Nguồn: (Nguồn clip: Instagram mbcdrama_now)