Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 10: Yoo Yeon Seok khiến kẻ bắt cóc không kịp trở tay?

Trong phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 9, Hong Hee Joo (Chae Soo Bin đóng) có cuộc trò chuyện với chị gái Hong In Ah. Hee Joo biết được sự thật Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok đóng) không phải là con đẻ nhà họ Baek. Dù vậy, cô vẫn khẳng định với Hong In Ah rằng: "Em không phải là thế thân của chị, cũng không phải bị mẹ ép. Em chọn Baek Sa Eon. Đâu chỉ có anh ấy có bí mật, em cũng đã lừa anh ấy chuyện bị câm".

Vì lo lắng cho chồng, Hong Hee Joo tìm đến nhà họ Baek. Cô không ngại đối mặt với bố mẹ chồng dù luôn dè chừng mỗi lần xuất hiện trước mặt họ. Hong Hee Joo cũng tiết lộ cô biết sự thật Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok đóng) không phải là con ruột trong gia đình.

Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 9: Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok đóng) tiết lộ thân phận thực sự với Hong Hee Joo (Chae Soo Bin đóng). (Ảnh: Chụp màn hình MBC)

Ở diễn biến khác, Baek Sa Eon được Ji Sang Woo (Huh Nam Joon đóng) cứu thoát khỏi biển lửa. Ngoài cứu được Baek Sa Eon, Sang Woo còn cứu sống được nhân chứng quan trọng là chủ cửa hàng đồ câu - người từng chăm sóc anh thời thơ ấu trước khi bị ép trở thành "đứa cháu thế thân" của gia tộc chính trị gia họ Baek.

Khi đã bình phục sau vụ cháy, Baek Sa Eon trở lại công việc. Mối quan hệ của cặp đôi chính có những bước tiến mới khi cả hai đã hoàn toàn thấu hiểu nhau. Nhân vật do Yoo Yeon Seok đóng thực chất chỉ là người thay thế cho Baek Se Eon thật (Park Jae Yoon đóng) - kẻ từng bắt cóc, đe dọa Hong Hee Joo.

Khép lại phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 9, Baek Sa Eon và Hong Hee Joo vui mừng khi lần đầu tiên được đứng chung một sân khấu sự kiện. Trong khi Se Eon phát biểu với tư cách phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống thì Hong Hee Joo với tư cách phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu. Ngay sau khi sự kiện này khép lại, Baek Sa Eon theo lời chủ cửa hàng đồ câu đã vội vã đi tìm bằng chứng để vạch trần bí mật nhà họ Baek giấu kín và kẻ đe dọa mình.

Nhờ người bạn phóng viên âm thầm điều tra, Baek Sa Eon "đứng hình" khi phát hiện ra Park Do Jae - trợ lý thân cận chính là em trai của người bị Baek Se Eon thật sát hại. Thời điểm này, trợ lý Park Do Jae đã khiến Hee Joo ngất xỉu và đưa cô đến một nơi vắng vẻ. Baek Se Eon không khỏi lo lắng khi gọi điện thoại cho cả hai nhưng không ai nghe máy.

Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 10: Yoo Yeon Seok khiến kẻ bắt cóc không kịp trở tay?

Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 10 lên sóng vào tối 28/12 thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt tình tiết hấp dẫn. Trước khi tập phim này được công chiếu, phía nhà sản xuất hé lộ một số phân cảnh khiến người xem không khỏi tò mò. Theo đó, Baek Se Eon (Yoo Yeon Seok đóng) hốt hoảng đi tìm Hong Hee Joo thì phát hiện ra trợ lý Park Do Jae bất tỉnh.

Trợ lý Park Do Jae (áo trắng) xuất hiện bên Baek Se Eon thật (Park Jae Yoon đóng). (Ảnh: MBC)

Trong khi đó, Hong Hee Joo khi tỉnh lại đã ngồi trên chiếc xe ô tô với Baek Se Eon thật (Park Jae Yoon đóng). Ngay khi tỉnh lại, cô tìm cách thoát khỏi hắn và chạy đến phía chồng. Khi đối mặt với kẻ bắt cóc, Baek Se Eon (Yoo Yeon Seok đóng) đã đặt ra loạt câu hỏi: "Cuối cùng cậu muốn gì? Tên, vị trí, cậu muốn lấy lại tất cả sao? Tôi chưa từng muốn chúng nên cậu cứ lấy lại hết đi". Tuy nhiên, Baek Se Eon thật đưa ra câu trả lời khiến nhân vật do Yoo Yeon Seok đóng càng thêm phẫn nộ: "Vậy có định cho tôi Hong Hee Joo không? Để cô ấy thành vợ của tôi".

Ở diễn biến khác, mối quan hệ giữa hai gia đình họ Hong và họ Baek trở lên căng thẳng khi Chủ tịch Hong - bố dượng của Hong Hee Joo chĩa súng về phía bố của Baek Se Eon. Trong tập phim này, Hong Hee Joo tiếp tục đối mặt với nguy hiểm khi một lần nữa bị kẻ bắt có dùng dao đe dọa trong khi Baek Se Eon chuẩn bị cho sự xuất hiện trước truyền thông. "Em muốn được một lần bảo vệ anh. Em yêu anh!", Hong Hee Joo nhắn nhủ chồng trong tình huống nguy hiểm.

Liệu Baek Se Eon có công khai Hong Hee Joo là vợ của mình trước truyền thông trong phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 10? (Ảnh: Chụp màn hình MBC)

Baek Se Eon sẽ làm gì để cứu Hong Hee Joo? Liệu Baek Se Eon có công khai vợ trước truyền thông, khiến kẻ bắt cóc không kịp trở tay?

Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 10 lên sóng lúc 21 giờ 50 phút (giờ Hàn Quốc) trên đài MBC của Hàn Quốc vào thứ Bảy (ngày 28/12) và phim được chiếu trên nền tảng Netflix.

Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 10: Hong Hee Joo đối mặt với nguy hiểm vẫn muốn bảo vệ chồng. (Nguồn clip: Instagram mbcdrama_now)