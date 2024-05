Phó Chủ tịch CPF - Ông Montri Suwanposri nhận Huân chương Hoàng gia từ Quốc Vương Thái Lan Phó Chủ tịch CPF - Ông Montri Suwanposri nhận Huân chương Hoàng gia từ Quốc Vương Thái Lan

Ngày 24 tháng 05 năm 2024, tại Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan TP.HCM, ông Montri Suwanposri - Phó Chủ tịch CPF, đã vinh dự nhận Huân chương cao quý từ Hoàng gia (The Most Admirable Order of the Direkgunabhorn) do Quốc Vương Thái Lan Rama X trao tặng

Ông Montri Suwanpori - Phó Chủ tịch CPF vinh dự nhận Huân chương Hoàng gia từ Quốc vương Thái Lan Ngày 24 tháng 05 năm 2024, tại Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan TP.HCM, ông Montri Suwanposri - Phó Chủ tịch CPF, đã vinh dự nhận Huân chương cao quý từ Hoàng gia (The Most Admirable Order of the Direkgunabhorn) do Quốc Vương Thái Lan Rama X trao tặng vì đã có nhiều đóng góp vượt bậc hỗ trợ thực hiện các sứ mệnh của chính phủ Thái Lan trong nhiều lĩnh vực, nhân dịp sinh nhật của Quốc Vương vào ngày 28 tháng 7.

C.P. Việt Nam ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 Việt Nam Những đóng góp nổi bật Ông Montri Suwanpori đã thể hiện lòng tận tụy và tinh thần trách nhiệm cao cả trong việc hỗ trợ các sứ mệnh của chính phủ Thái Lan, đặc biệt là trong thời kỳ bùng phát dịch COVID-19. Ông đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động cứu trợ, cung cấp nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế và hỗ trợ tâm lý cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch tại Việt Nam. Những nỗ lực của ông không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng cho hệ thống y tế mà còn mang lại hy vọng và sự an ủi cho nhiều gia đình trong thời kỳ khó khăn này.

Ông Montri Suwanposri vinh dự là một trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2019 Hoạt động vì cộng đồng tại Việt Nam Với tình yêu và sự gắn bó đặc biệt đối với đất nước này, ông cũng đã chỉ đạo thực hiện nhiều dự án cộng đồng tại Việt Nam như hiến máu nhân đạo, xây dựng nhà ở cho gia đình khó khăn, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo và hỗ trợ các trung tâm nuôi dưỡng người gia neo đơn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, khám bệnh miễn phí cho người dân vùng sâu vùng xa. Những đóng góp này không chỉ giúp cải thiện cuộc sống của nhiều người dân Việt Nam mà còn thúc đẩy tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia.

C.P. Việt Nam đồng hành cùng người dân Việt Nam tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội Quảng bá hình ảnh tốt đẹp của người Thái và các nhà đầu tư Thái Lan tại Việt Nam

Ngoài những hoạt động từ thiện, ông Montri còn đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh tốt đẹp của người Thái và các nhà đầu tư Thái Lan tại Việt Nam. Với vai trò là người điều hành Công ty C.P. Việt Nam - một doanh nghiệp lớn tại Việt Nam, ông đã luôn tuân thủ các nguyên tắc kinh doanh đạo đức, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Những nỗ lực này đã giúp xây dựng lòng tin và sự tôn trọng từ cộng đồng doanh nghiệp và người dân Việt Nam đối với người Thái Lan. Huân chương cao quý từ Hoàng gia - The Most Admirable Order of the Direkgunabhorn do Quốc Vương Thái Lan Rama X trao tặng Sự ghi nhận cao quý Huân chương cao quý từ Hoàng gia - The Most Admirable Order of the Direkgunabhorn mà Quốc vương Thái Lan trao tặng cho ông Montri Suwanposri là sự công nhận cao quý dành cho những cống hiến và nỗ lực không ngừng nghỉ của ông. Đây không chỉ là niềm tự hào đối với cá nhân ông mà còn là niềm vinh dự lớn lao cho tập thể Công ty C.P. Việt Nam và tất cả những người đã đồng hành cùng ông trong hành trình cống hiến cho xã hội.

Lễ trao tặng Huân chương tại Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan TP.HCM