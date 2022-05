Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa làm hiệu trưởng trường Đại học ANND

Chiều 28/5, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Thiếu tướng PGS.TS Phan Xuân Tuy, Hiệu trưởng trường Đại học ANND, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Học viện Chính trị CAND.

Quyết định điều động và bổ nhiệm Thiếu tướng, TS Đoàn Minh Lý, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, đến nhận công tác và giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học ANND kể từ ngày 1/6.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao các Quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Phan Xuân Tuy và Thiếu tướng Đoàn Minh Lý.

Thiếu tướng Phan Xuân Tuy (SN 1966, quê Nghệ An) có học hàm Phó Giáo sư, học vị Tiến sĩ, trình độ Cao cấp Lý luận chính trị. Trong quá trình học tập và công tác, ông Tuy đã trải qua nhiều chức vụ quan trọng như Trưởng bộ môn Học viện ANND, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, Phó Giám đốc Học viện ANND. Từ tháng 7/2020 đến nay, ông là Hiệu trưởng trường Đại học ANND.

Thiếu tướng Đoàn Minh Lý (SN 1964, quê Đồng Tháp) có trình độ Tiến sĩ Luật, Cao cấp Lý luận chính trị. Thiếu tướng Đoàn Minh Lý đã trải qua nhiều chức vụ quan trọng như Trưởng Công an huyện, Trưởng phòng rồi Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long. Từ tháng 5/2021 đến nay, ông được điều động đến nhận công tác và đảm nhận chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa.