Chiều 12/10, Tỉnh uỷ và Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Tại Công an tỉnh Tuyên Quang, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Phạm Kim Đĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với Thượng tá Phạm Hùng - Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang.

Tại Tỉnh ủy, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang đã công bố quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm sĩ quan Công an nhân dân biệt phái. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang quyết định tiếp nhận Thượng tá Phạm Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy; bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy từ ngày 10/10/2023. Ông Chẩu Văn Lâm - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cho Thượng tá Phạm Hùng.

Thượng tá Phạm Hùng - PGĐ Công an tỉnh Tuyên Quang được bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang. Ảnh: CA Tuyên Quang.

Bí thư Tỉnh uỷ và Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang ghi nhận, đánh giá cao năng lực, trình độ của Thượng tá Phạm Hùng trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, đây là trọng trách mới nặng nề mà Bộ Công an và Tỉnh uỷ Tuyên Quang đã tin tưởng giao phó. Trên cương vị công tác mới, tân Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang cần tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, bám sát chỉ đạo để chủ động phối hợp tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời, thực hiện đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Phạm Hùng hứa trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm công tác, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.