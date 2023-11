Phó phòng An ninh mạng Công an tỉnh Thái Bình liên quan vụ nói đùa mang súng lên máy bay Phó phòng An ninh mạng Công an tỉnh Thái Bình liên quan vụ nói đùa mang súng lên máy bay

Theo nguồn tin Dân Việt, Phó Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Bình có liên quan đến vụ hai hành khách nói chuyện với nhau về việc "cất súng" trong hành lý.