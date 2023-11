Bẫy lừa từ tuyển dụng nhân viên quán karaoke

Đã có nhiều vụ giải cứu được lực lượng công an thực hiện, thế nhưng tình trạng này vẫn diễn biến khá phức tạp trên mạng xã hội, vì vậy cần sự nâng cao cảnh giác của chính những người trong cuộc.

Liên tiếp triệt phá nhiều vụ buôn người

Mới đây, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2023, Công an quận Đồ Sơn đã triệt phá thành công một ổ nhóm buôn người, lừa thiếu nữ vùng cao bán vào các quán karaoke. Qua điều tra, Cơ quan công an xác định đường dây này do Phạm Văn Huỳnh (sinh năm 1991, trú tại tổ 6, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng) cầm đầu, chuyên móc nối với những đối tượng vùng cao tìm gái bản, sau đó yêu cầu đưa về Hải Phòng bán cho các tụ điểm “ăn chơi”.

Hai đối tượng Lương Văn Đức và Hoàng Ngọc Luân bị cơ quan công an bắt giữ.

Trước đó, ngày 18/10/2023, Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn cũng đã bắt giữ hai đối tượng Lương Văn Đức (sinh năm 1991, trú tại huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) và Hoàng Ngọc Luân (sinh năm 2001, trú tại xã huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) để điều tra về hành vi “Mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi”. Cũng với chiêu bài tuyển dụng đi làm nhân viên lao động có thu nhập cao, Đức và Luân đã lên mạng xã hội tìm kiếm, dụ dỗ thiếu nữ đi làm rồi bán vào quán karaoke làm nhân viên phục vụ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 7/2022, thông qua mạng xã hội tìm kiếm việc làm, Đức và Luân đã “ngon ngọt” giới thiệu những địa điểm công ăn việc làm tốt, lương cao, sau đó lừa hai nạn nhân 15 và 16 tuổi đến quán karaoke tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương để làm nhân viên phục vụ và được “trả công” 16 triệu đồng. Sau đó, các đối tượng lại ép các nạn nhân đến quán karaoke tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn. Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã giải cứu các nạn nhân và bắt giữ Đức, Luân.

Đầu tháng 10/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cũng đã triệt phá thành công đường dây mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi do các đối tượng Lê Minh Công (sinh năm 1997, thường trú tại thôn Hoàng Xá, xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), Hoàng Văn Toản (sinh năm 2002) và Hoàng Văn Khiêm (sinh năm 2006, cùng thường trú tại xã Chiềng Kheo, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) tổ chức.

Theo tài liệu điều tra, Lê Minh Công, Hoàng Văn Toản và Hoàng Văn Khiêm là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, cùng ở nhờ nhà người quen. Trong thời gian này, Công thường xuyên vào mạng xã hội Facebook, thông qua nhóm “Tìm việc nhanh 24h”, từ đó quen biết người thanh niên tên Hiếu. Qua trò chuyện, Công biết Hiếu có nhu cầu mua nhân viên nữ để sử dụng làm nhân viên phục vụ các quán karaoke, với giá một người từ 10-15 triệu đồng. Vì thế, hai đối tượng thỏa thuận với nhau, nếu Công tìm được nhân viên nữ sẽ bán cho Hiếu để nhận tiền, Hiếu đồng ý.

Công rủ Toản và Khiêm cùng tham gia, hai đối tượng đồng ý. Ba đối tượng bàn nhau sẽ lên mạng xã hội, tìm những cô gái có nhu cầu tìm kiếm việc làm hoặc kết bạn làm quen, giả vờ rủ về Hải Dương chơi với mục đích mang bán cho Hiếu lấy tiền.

Khoảng đầu tháng 8/2023, thông qua mạng xã hội, Công quen biết với nạn nhân Q.T.V (trú tại tỉnh Điện Biên). Biết nạn nhân V đang làm nhân viên phục vụ quán karaoke ở địa bàn Hà Nội, Công nảy ý định giả vờ rủ V về nhà Công ở Hải Dương chơi, sau đó liên hệ với Hiếu để bán V.

Do tin tưởng nên V đồng ý về nhà Công chơi, sau đó, V đã rủ em họ là cháu Q.T.H (sinh năm 2007), cùng trú tại tỉnh Điện Biên đi cùng.

Đúng hẹn, V cùng cháu H đến ga Phú Thái thì Công và Khiêm đến đón về nhà. Trên đường đi, biết cháu H sinh năm 2007 nên Công nảy sinh ý định bán cả cháu H và V làm nhân viên phục vụ karaoke để lấy tiền.

Để thuận lợi cho việc mua bán người, tránh để các nạn nhân liên lạc với người khác, Công vờ lấy lý do sẽ mua điện thoại mới để thu điện thoại của V và cháu H. Sau đó, đối tượng tháo sim, xóa dữ liệu trên điện thoại của V, còn điện thoại của cháu H thì Công quản lý. Công dặn Toản và Khiêm thay nhau trông giữ, tránh việc V và cháu H bỏ trốn.

Các đối tượng trong ổ nhóm mua bán người bị Công an quận Đồ Sơn, Hải Phòng bắt giữ.

Trưa 13/8, Công mua cho V và cháu H, mỗi người một bộ quần áo mới. Khi V và cháu H không mặc áo theo yêu cầu của Công thì đối tượng dùng dao đe dọa, buộc họ phải làm theo lời.

Công chụp ảnh V và cháu H, yêu cầu hai nạn nhân khi có người hỏi thì phải nói rằng V sinh năm 2003 còn H sinh năm 2004, V đang nợ Công 17 triệu đồng còn H đang nợ Công 16 triệu đồng. Đối tượng yêu cầu hai nạn nhân phải nói nghề nghiệp là làm nhân viên karaoke, có cả bay lắc... mục đích để bán được cả hai với giá cao vì đã có kinh nghiệm “đi khách”.

Sau đó, Công liên hệ với nam thanh niên tên Kiên quen qua mạng Facebook (Kiên cũng có nhu cầu mua nhân viên để phục vụ làm nhân viên các quán karaoke), hẹn gặp Kiên ở một quán nước ở địa phận phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, Kiên chỉ trả giá 10 triệu đồng nên Công không đồng ý. Sau đó, đối tượng tiếp tục liên hệ với Hiếu để bán nạn nhân V và cháu H.

Hiếu tiếp tục liên hệ với anh Phan Văn Cương (sinh năm 1992, trú tại tổ dân phố Sơn Thanh, thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) là chủ quán karaoke Thìn thuộc ấp Đồn, thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Khi trao đổi, Hiếu bảo với anh Cương rằng hai nạn nhân đang nợ chủ tổng cộng 33 triệu đồng, nếu nhận về làm nhân viên quán thì phải trả nợ chủ cho họ, anh Cương đồng ý. Sau này anh Cương sẽ trừ vào tiền công của V và H. Số tiền nhận được từ anh Cương, Hiếu đưa lại Công và được trả tiền hoa hồng là 7 triệu đồng.

Sau đó, anh Cương biết cháu H, chưa đủ tuổi lao động và biết gia đình V và cháu H đang muốn đón họ về nên đã thuê taxi chở cả hai về huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Sau đó gia đình nạn nhân đã làm đơn tố giác gửi đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương.

Cảnh giác với chiêu bài tuyển nhân viên quán karaoke

Hiện nay tình trạng mua bán trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái vào các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage, thậm chí ổ mại dâm đang có diễn biến phức tạp. Trước đây, các đối tượng thường hoạt động thành nhóm 2 đến 3 người, đến những vùng cao hẻo lánh, nơi có người dân tộc thiểu số sinh sống, nhắm tới những trẻ em gái có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đi học hoặc những thiếu nữ đua đòi, nghịch ngợm để dụ dỗ, lôi kéo.

Nhưng, giờ đây, phương thức hoạt động của các nhóm tội phạm mua bán trẻ em ngày càng tinh vi hơn, chúng lợi dụng sự phát triển của công nghệ, thông qua mạng xã hội để dụ dỗ “con mồi”. Chúng tiếp cận “con mồi” là các bé gái mới lớn, hoàn cảnh khó khăn, hiểu biết hạn chế và dễ tin người, công việc “mẫu” mà các đối tượng đưa ra để dụ dỗ nạn nhân là bấm chọn bài hát, rót nước cho khách, không vất vả nhưng lại có nguồn thu nhập cao, sau khi nạn nhân đồng ý, các đối tượng sẽ gửi địa chỉ và yêu cầu nạn nhân chủ động đi xe khách đến (được bao hết tiền vé và chi phí đi lại, ăn uống), tuy nhiên, các khoản chi phí đó sẽ được lưu lại và tính phí với giá cao gấp nhiều lần và sau đó ép nạn nhân phải “chiều” khách để có tiền trả nợ.

Sau khi lừa được “con mồi”, chúng luôn thay đổi phương thức hoạt động, sau một thời gian chúng sẽ “luân chuyển làm mới” nạn nhân từ nơi này sang nơi khác và ngược lại. Càng nguy hiểm hơn khi chính các nạn nhân lại trở nên “biến chất” trở thành đối tượng “chăn dắt”. Vì khi đã “quen” với môi trường, với công việc “nhàn thân”, các nạn nhân dễ trở thành những “gái ngành”, quay trở lại tham gia lừa những trẻ em gái khác vào đường dây của mình.

Cẩn trọng với những hội nhóm, lời mời tuyển dụng nhân viên quán karaoke.

Quả thật, trên mạng xã hội, thông tin tuyển dụng nhân viên cho các quán karaoke xuất hiện nhan nhản. Chỉ cần gõ cụm từ “tuyển dụng nhân viên quán karaoke” sẽ cho một loạt kết quả, hội nhóm, fanpage, cá nhân.

Nick name N.K đăng tuyển 10 nữ nhân viên có ngoại hình dễ nhìn. Công việc theo người này rất nhẹ nhàng là lấy bia, nước ngọt, trái cây, trò chuyện, chọn bài hát, uống bia cùng khách. Người này cam kết thu nhập trên 30 triệu đến 50 triệu đồng tùy vào khả năng và hứa hẹn môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, luôn quan tâm, thấu hiểu, tạo điều kiện cho nhân viên làm việc tốt nhất. Có phòng máy lạnh sạch sẽ, thoáng mát cho nhân viên nghỉ ngơi, có chỗ ở lại cho nhân viên ở xa; được xét thăng tiến trong công việc định kỳ, nếu có năng lực tốt.

Nick name P.T cũng đăng tuyển 50 nữ nhân viên chỉ yêu cầu ngoại hình dễ nhìn, tiếp khách và giữ khách tốt, tự tin vào bản thân. “Còn lại mọi chuyện quán sẽ hỗ trợ tối đa. Thời gian làm việc từ 13h - 24h, lương thỏa thuận + tiền tip + thưởng + hoa hồng. Cam kết không ma túy, mại dâm, không làm trái pháp luật. Giữ bí mật tuyệt đối danh tính nhân viên. Uy tín và thấu hiểu mọi nhân viên, tạo môi trường tốt nhất cho nhân viên, không gây áp lực”, người này khẳng định.

Tuy nhiên, trên thực tế, rất nhiều vụ buôn người xuất phát từ việc tuyển dụng nhân viên cho quán karaoke với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”. Bởi vậy, để phòng tránh tội phạm “buôn người”, các bậc phụ huynh cần quan tâm, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và quản lý chặt chẽ con em mình; thường xuyên tìm hiểu, chia sẻ các bài cảnh báo thủ đoạn phạm tội do lực lượng Công an đăng tải để nâng cao hiểu biết, kỹ năng tự bảo vệ, có thể bảo đảm an toàn cho bản thân và giúp người thân không bị các đối tượng lừa đảo, dụ dỗ đi làm ở những nơi “việc nhẹ, lương cao”. Bên cạnh bị lừa “việc nhẹ lương cao”, nhiều trẻ em còn bị các đối tượng xấu làm quen qua mạng xã hội để xâm hại tình dục.

Cơ quan công an khuyến cáo các bậc cha mẹ cần hết sức tỉnh táo khi để con cái mình đi xin việc ở nơi xa, thông qua thông tin tuyển dụng trên các mạng xã hội. Vì không có bất cứ cơ sở làm ăn chân chính nào lại trả cho nhân viên phục vụ với mức lương “khủng” cả và cũng không thể tìm đâu ra công việc của một lao động phổ thông chỉ cần ngồi chơi, rót nước, tiếp khách... là có thể kiếm hàng chục triệu đồng mỗi tháng.