Phó Thủ tướng: Bố mẹ đội mũ bảo hiểm chở con đầu trần là vô cảm

Chiều 3/7, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và Công ty Honda Việt Nam (HVN) tổ chức lễ công bố chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 toàn quốc năm học 2020 - 2021 với chủ đề "Giữ trọn Ước mơ".

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình đánh giá cao kết quả chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trên cả nước do Uỷ ban ATGT Quốc gia, Bộ GDĐT và Công ty Honda Việt Nam thực hiện từ năm học 2018-2019.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình đánh giá cao kết quả chương trình trao tặng mũ bảo hiểm.

"Chương trình đã góp phần tăng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em Việt Nam từ 6 - 15 tuổi từ 35% (năm 2017) lên 70% (cuối năm 2019). Tỉ lệ đội mũ bảo hiểm của học sinh trung học phổ thông là 90%", Phó Thủ tướng nói.

Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, bảo đảm trật tự ATGT được Đảng và Nhà nước xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn và an sinh xã hội. Từ chỗ mỗi năm có gần 12.000 người chết do tai nạn giao thông năm 2010, đến năm 2019 số người chết đã giảm ở mức dưới 8.000 người.

Đây là kết quả được nhân dân và bạn bè quốc tế ghi nhận, trong đó có sự đóng góp rất lớn của việc thực thi quy định đội mũ bảo hiểm. Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy đã trở thành thói quen, nét đẹp văn hoá giao thông tại Việt Nam với khoảng 90% người lớn đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng bày tỏ trăn trở khi một số tỉnh tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em hiện còn thấp. Theo kết quả khảo sát, hiện vẫn còn 20/63 tỉnh, thành có tỷ lệ học sinh đội mũ bảo hiểm đạt dưới 66%, cá biệt có 3 tỉnh, tỷ lệ học sinh đội mũ bảo hiểm chỉ đạt dưới 50%. Điều này cho thấy vẫn còn rất nhiều bậc cha mẹ chưa quan tâm đến việc đội mũ bảo hiểm cho con, em mình khi chở các cháu đi mô tô, xe máy.

"Từ báo cáo của Uỷ ban ATGT Quốc gia, tôi cũng biết rằng còn nhiều thầy, cô giáo, cả những nhà quản lý giáo dục cũng chưa thực sự quan tâm đến giáo dục, xây dựng văn hoá ATGT cho học sinh. Nhiều nơi, bản cam kết giữa gia đình và nhà trường về bảo đảm ATGT cho học sinh chỉ được ký một cách hình thức, sau đó không hề kiểm tra xem gia đình có thực hiện những cam kết đó không.

Đáng buồn hơn, nhiều cháu học sinh, cả học sinh lớp 1, sau khi nhận được mũ bảo hiểm của chương trình trao tặng xong, mang về nhà thì cha, mẹ, anh chị lại lấy mũ đó để đội. Đây chính là sự thiếu trách nhiệm, sự thờ ơ, vô cảm của người lớn, của người có trách nhiệm trước hiểm nguy đang rình rập, đe doạ sinh mạng của con em mình", Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng đại diện các bộ, ngành tham gia nghi thức phát động chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trên cả nước.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hiện hữu, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GDĐT, Công ty Honda Việt Nam và UBND các tỉnh, thành phố phải xây dựng kế hoạch tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường tháng 9/2020, lấy trọng tâm là tuyên truyền vận động phối hợp với tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm về đội mũ bảo hiểm đối với học sinh và người chở học sinh đi mô tô, xe máy, xe đạp điện.

"Các trường tiểu học phải tổ chức tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 trong lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 đồng loạt trên cả nước, hoàn thành trao tặng mũ trong tháng 9/2020. Đồng thời, nhà trường trên toàn quốc tổ chức ký và đảm bảo thực hiện cam kết giữa gia đình và nhà trường về bảo đảm ATGT cho học sinh, trong đó có cam kết về việc đội mũ bảo hiểm cho con khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện. Đây chính là sự thể hiện thiết thực của khẩu hiệu "Cô giáo như mẹ hiền"", Phó Thủ tướng nói.

Ngay sau nghi thức phát động, Phó Thủ tướng cùng đại diện cơ quan chức năng đã trao mũ bảo hiểm cho đại diện học sinh.



Tại buổi lễ, dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, đại diện Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GDĐT và Công ty Honda Việt Nam đã ký kết biên bản phối hợp thực hiện Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2020 - 2021. Hơn 1,9 triệu mũ bảo hiểm Honda phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sẽ tiếp tục được trao tặng tới các em học sinh bước vào lớp 1 trong dịp khai giảng.

Đây là một món quà ý nghĩa dành tặng các em trong ngày đầu đến trường, để bảo vệ và đồng hành cùng các em trên chặng đường phía trước.