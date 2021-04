Phó Thủ tướng Thường trực: Đề nghị Công an điều tra làm rõ có ai "chống lưng" cho xe quá tải hay không?

Sáng nay (9/4), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác quý I/2021 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (ảnh VGP).

Tại Hội nghị này, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực đã phê bình 30 tỉnh có số người chết do tai nạn giao thông (TNGT) tăng so với quý I/2020, đặc biệt là 5 tỉnh có số người chết tăng trên 70% trở lên và yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh có TNGT tăng cao phải chỉ đạo sâu sát và quyết liệt hơn đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong quý 2 và cả năm 2021.

Chỉ rõ nguyên nhân của một số tồn tại, hạn chế, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho biết: Công tác bảo đảm TTATGT vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, chưa khắc phục triệt để. Đặc biệt, điều đáng lo ngại nhất là số người tử vong do TNGT trong 3 tháng đầu năm 2021 tăng 33 người so với cùng kỳ năm 2020 (2%); riêng tháng 2/2021, tai nạn tăng cả 3 tiêu chí, đặc biệt là số người chết tăng 88 người (16,48%) so với tháng 2 năm 2020.

Tháng 3/2021, tình hình TTATGT có cải thiện nhưng lại xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải đặc biệt là vụ TNGT xe ô tô tải tại Thanh Hóa, ngày 22/3/2021 làm 07 người tử vong; tai nạn hàng hải tăng cao cả số vụ, số người chết và mất tích.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng đặt câu hỏi: Tình hình ô tô chở quá tải trọng cầu đường tái diễn tại nhiều địa phương, nhiều xe tải cơi nới thành thùng để chở hàng quá tải dẫn đến tình trạng đường bộ ở nhiều nơi bị xuống cấp. Đêm 5/4/2021 lực lượng CSGT đã phát hiện và xử lý hàng chục xe bồn chở quá tải trên 50% ngay giữa thủ đô Hà Nội.

Theo thông tin từ báo chí thì vấn nạn này không chỉ mới tái diễn gần đây, báo chí còn nêu cả việc những xe vi phạm có logo nhận diện riêng, nghi ngờ có bảo kê, chống lưng.

"Dư luận xã hội rất bức xúc khi thấy những tuyến đường đầu tư cả trăm cả ngàn tỷ xuống cấp trầm trọng, mặt đường hằn lún, đầy ổ gà, ổ trâu chỉ sau một thời gian ngắn bị xe quá tải lưu thông, tai nạn cũng từ đó mà tăng lên. Cần khẳng định việc chở hàng hoá quá tải trọng cầu đường chính là hành vi phá hoại tài sản quốc gia, cần phải xử lý thật nghiêm. Đề nghị các đồng chí công an chỉ đạo điều tra, xác minh trả lời công luận xem có ai chống lưng cho xe quá tải hay không? Có thì xử lý thật nghiêm, không có thì cũng công bố để dư luận đỡ nghi ngờ", Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Cũng tại Hội nghị, trả lời kiến nghị của UBND TP. Hà Nội về đường sắt Cát Linh-Hà Đông, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, ngay chiều nay Bộ GTVT sẽ tiếp tục họp để cuối tháng 4 bàn giao vận hành thương mại tuyến đường sắt này.

Đề cập tới dự án này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã nói: "Đường sắt Cát Linh-Hà Đông có gì vướng mắc mà ách tắc lâu thế, cần xem xét vận hành thương mại sớm. Tuyến đường vành đai 3 của Hà Nội bây giờ cũng tắc đường nghiêm trọng, phải tính toán xây dựng các tuyến vành đai khác để tạo không gian phát triển cho thành phố".