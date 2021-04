Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: An Giang phải là lá chắn thép ngăn chặn nhập cảnh trái phép

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang, toàn tỉnh có 50 cơ sở cách ly tập trung, với khả năng tiếp nhận trên 4.400 người. Lũy kế số trường hợp cách ly tập trung đến nay là 9.016 trường hợp, hiện đang cách ly tập trung 376 trường hợp. Hiện, tỉnh An Giang đã tổ chức 16 cơ sở điều trị Covid-19, có khả năng thu dung điều trị 180 người bệnh. Tất cả cơ sở y tế thực hiện tốt công tác phân luồng, cách ly và tiếp nhận người bệnh.

Trước khi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới; thăm hỏi, động viên CBCS Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang…

Về công tác kiểm soát biên giới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố biên giới quản lý, siết chặt biên giới, tổ chức kiểm tra chốt chặn 24/24, nhất là các tuyến đường mòn, lối mở, đường tắt, kênh rạch thông qua biên giới; Quản lý chặt chẽ các hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Duy trì 200 tổ, chốt kiểm soát cố định và lưu động trên biên giới để ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao công tác phòng, chống dịch của tỉnh An Giang. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tỉnh An Giang không được chủ quan.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với tỉnh An giang về công tác phòng, chống Covid- 19.

Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp cần phải quán triệt sâu sắc quan điểm "chống dịch như chống giặc"; Tập trung thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nêu rõ, yêu cầu chung đặt ra hiện nay là không để dịch lây lan, bùng phát ra cộng đồng. Riêng đối với các tỉnh biên giới là phải bảo vệ, kiểm soát xuất nhập cảnh chặt chẽ, không để lọt các trường hợp dương tính với Covid-19 vào Việt Nam.

Đặc biệt An Giang có trên 100 km đường biên giới chung với Campuchia, phải chuẩn bị phương án xấu nhất, là các khu cách ly đông người. Không để dịch Covid-19 xâm nhập vào An Giang rồi lan ra cả nước.

Đồng thời yêu cầu tỉnh An Giang cần tập trung thực hiện kiểm soát chặt chẽ biên giới. Kiên quyết xử lí nghiêm các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, kể cả xử lý hình sự. Đây là nhiệm vụ hàng đầu hiện nay của An Giang. An Giang phải là tuyến đầu, lá chắn thép ngăn chặn nhập cảnh trái phép.

Về các giải pháp phòng, chống dịch, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình lưu ý An Giang tiếp tục tăng cường kiểm tra việc thực hiện 5K. Phát huy vai trò của Tổ công tác phòng, chống dịch cộng đồng, nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên CBCS Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang…

Tỉnh phải đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nhất là đối với nhân dân trên tuyến biên giới, khuyến khích tiêm vắc xin phòng dịch, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; Rà soát các phương án, kịch bản và chuẩn bị sẵn sàng mọi mặt theo phương châm 4 tại chỗ, ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh.

Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về hạn chế các sự kiện tập trung đông người, An Giang cần phải lưu ý về việc tổ chức Lễ hội Bà Chúa Xứ, phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Nếu nguy cơ không đảm bảo thì phải ngưng.

Trường hợp phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng là phải quyết liệt cách ly nhanh, khoanh vùng gọn, thần tốc truy vết, không để lây lan trong diện rộng; Phải áp dụng giãn cách xã hội phải hạn chế thấp nhất tác động bất lợi đến kinh tế xã hội và đời sống nhân dân.