Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gửi thư khen Công an An Giang

Thư viết: “Tôi vui mừng được biết, ngày 30/10 vừa qua, tại khu vực cột mốc biên giới 264, tổ 7, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, tổ công tác của Công an tỉnh An Giang đã đã ngăn chặn, triệt phá thành công vụ vận chuyển trái phép gần 51kg vàng 9999 qua biên giới Việt Nam - Campuchia, bắt giữ 4 đối tượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia chuyên án. Đây là thành tích nổi bật trong quá trình thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới Tây Nam".

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của Công an tỉnh An Giang, góp phần tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết 41/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Thời gian tới, Công an tỉnh An Giang cần phối hợp tốt với các lực lượng liên quan để mở rộng điều tra, triệt phá tận gốc đường dây buôn lậu, vận chuyển vàng trái phép qua biên giới, xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu, cầm đầu theo đúng pháp luật.