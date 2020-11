Phó Giám đốc Công an Hà Nội: Rất nhiều công an bán chuyên trách làm đơn xin nghỉ việc

Sáng nay (12/11), Quốc hội thảo luận ở tổ để cho ý kiến về dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.



Phát biểu tại tổ, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, ĐBQH Thào Xuân Sùng (Hà Giang), cho rằng, khi xây dựng luật này cần phải khảo sát rộng hơn, nhất là trong điều kiện hiện nay chúng ta hội nhập quốc tế sâu rộng, phát triển nền kinh tế mở.

ĐBQH Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (ảnh K.T).

Theo ĐBQH Thào Xuân Sùng, với 6 căn cứ hiện nay để xây dựng dự luật này là đúng nhưng tính lý luận chưa cao, trong khi thực tiễn và tình hình địa bàn kinh tế xã hội cơ sở hiện nay đã thay đổi. "Do đó phải xây dựng thế trận an ninh nhân dân, bổ sung thêm hai quan điểm, thứ nhất xây dựng dự án luật phải căn cứ thực tiễn, bản sắc văn hóa vùng miền, lợi ích dân tộc và cộng đồng dân tộc Việt Nam, kết hợp luật pháp với tập tục địa phương chặt chẽ", ĐBQH Thào Xuân Sùng nói.

Thứ hai, cần phải bảo đảm dân biết, dân bàn, dân xây dựng và dân giúp đỡ, dân hưởng, nên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phải nằm trong dân và vì dân, của dân. Do đó, lực lượng này phải có cơ cấu tôn giáo, giới tính, các lực lượng… để tạo nền tảng vững chắc khi có yếu tố mất an ninh trật tự cơ sở sẽ chủ động giải quyết.

Vẫn theo ĐBQH Thào Xuân Sùng, dự án luật này là của dân, nên không phải dân "tham gia" mà phải "dân hóa" vào trong luật mới hiệu quả. Do đó, tên dự án luật cần phải xem kỹ hai từ "tham gia", nên bỏ hai từ để tên dự thảo Luật thành Luật Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

ĐBQH, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an Hà Nội (ảnh Quốc hội).

Phát biểu tại tổ Hà Nội, ĐBQH, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, liên quan đến vấn đề này, có nhiều câu hỏi đặt ra, việc này có làm tăng biên chế, tăng lực lượng, cồng kềnh, chồng chéo không?

Theo Tướng Hải, sau khi Bộ Công an triển khai lực lượng chính quy xuống xã, lực lượng công an bán chuyên trách có dấu hiệu "mai một dần". Trong tổng số 126 nghìn cán bộ công an xã bán chính quy trước kia nay đã giảm xuống chỉ còn 1/4. Phó Giám đốc Công an Hà Nội đã lấy ví dụ ở Hà Nội, sau khi triển khai 2.500 cán bộ công an chính quy xuống 383 xã, thì hơn 5.500 cán bộ công xã đến nay đã giảm hơn 25%, tức giảm 1/4 lực lượng.

Nói về nguyên nhân dẫn tới việc trên, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, hiện phụ cấp cho lực lượng công an xã bán chuyên trách rất thấp chỉ khoảng 2 triệu đồng/tháng. Trong khi họ phải bỏ thời gian, bỏ công việc nhà để đi làm nhiệm vụ.

"Nếu không có chế độ chính sách tốt, sắp tới công an bán chuyên trách sẽ làm đơn xin nghỉ hàng loạt. Hiện rất nhiều người đang xin nghỉ, chúng tôi vẫn để đơn đó, chưa giải quyết và đang cố gắng động viên", Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết.

Vẫn theo Thiếu tướng Đào Thanh Hải, qua tổng kết đánh giá trong lực lượng công an, thấy hầu hết các vụ việc điểm nóng sau này đều bắt nguồn từ vụ việc nhỏ ở cơ sở. Nếu không giải quyết ngay từ đầu sẽ trở thành điểm nóng ở cấp thành phố, thậm chí cấp Trung ương.

"Tôi đã từng làm trọng án nhiều năm nên biết (ông từng công tác ở Phòng Cảnh sát hình sự -Công an Hà Nội). Khi xuống địa bàn, trưởng, phó công an xã đều có mặt, trả lời vanh vách từng trường hợp con nhà ai, quan hệ với ai, nhưng công an chính khó làm được như vậy vì toàn người nơi khác về, không nắm được cụ thể từng gia đình, từng người. Nếu không có lực lượng này, chúng tôi sẽ thất bại trong việc đảm bảo an ninh trật tự cơ sở", Phó Giám đốc Công an Hà Nội nói.