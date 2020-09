Phó trưởng công an xã nổ súng khiến nam sinh lớp 12 trúng đạn bị đình chỉ công tác

Ngày 7/9, tin từ Công an huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cho biết ông Vũ Anh Đức, Phó trưởng Công an xã Hoàng Nam, đã bị công an huyện này tạm đình chỉ công tác 15 ngày để phục vụ điều tra, làm rõ nghi án nổ súng khiến nam sinh lớp 12 trúng đạn vào tối 4/9 vừa qua.



Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cũng giao cho Thanh tra Công an tỉnh Nam Định phối hợp với công an, chính quyền tại địa phương điều tra, làm rõ nội dung vụ việc để có hướng xử lý.

Vụ nổ súng khiến người dân bức xúc kéo tới UBND xã đề nghị làm rõ - Ảnh cắt từ clip

Ông Trần Văn Dương, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng, cho biết đã làm việc với Đảng uỷ, UBND xã Hoàng Nam cũng như các cơ quan liên quan tới vụ việc này. "Vụ việc đang chờ kết luận từ cơ quan chức năng. Tuy nhiên, huyện đã đang yêu cầu làm rõ việc mâu thuẫn như thế nào mà Phó trưởng Công an xã Hoàng Nam phải rút súng bắn đạn cao su" - ông Dương thông tin.

Được biết, hiện nam sinh lớp 12 bị trúng đạn cao su vẫn đang được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định để làm rõ thương tích, phục vụ điều tra.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào lúc 20 giờ 15 phút tối 4/9, tại cầu nối trên đường liên xã thuộc đội 11, xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đã xảy ra sự việc nổ súng khiến 1 nam sinh lớp 12 bị thương ở vai.

Vào thời điểm trên, ông Vũ Anh Đức, Phó trưởng Công an xã Hoàng Nam, đang trên đường xuống kiểm tra địa bàn thì thấy một nhóm thanh niên đang tập trung ở khu vực này. Do trước đó, trên địa bàn mới xảy ra một số vụ việc về gây mất an ninh trật tự nên ông Vũ Anh Đức đã dừng xe, hỏi và yêu cầu nhóm thanh niên giải tán. Tuy nhiên, nam sinh trong nhóm là Ng.Th.Ph. (SN 2003, đang là học sinh lớp 12) không chịu về và xảy ra cự cãi với ông Đức.

Lúc này, ông Đức đã rút công cụ hỗ trợ là súng bắn đạn cao su để thị uy. Tuy nhiên, do súng cao su đã bị "cướp cò" khiến viên đạn găm vào vai của nam sinh này, gây bị thương. Kết quả khám cho thấy trên vai nạn nhân có vết thương rộng khoảng gần 2 cm nhưng ở phần mềm, không gây thương tích nặng

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Nghĩa Hưng đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân.