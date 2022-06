Việt Nam là một trong những quốc gia có tỉ lệ trẻ em tử vong do đuối nước cao hơn các nước trong khu vực Đông Nam Á và cao gấp 10 lần các nước phát triển, với khoảng 2.000 trẻ em tử vong mỗi năm. Loạt bài viết do báo điện Dân Việt thực hiện dưới đây hi vọng có thể đưa ra lời giải mang tính cốt lõi để phòng, chống đuối nước cho trẻ em.