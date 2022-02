Phòng dịch Covid-19: Không được cho cha mẹ vào trong trường đón con

Các trường phải có phòng cách ly y tế tạm thời

TS Nam cũng cho biết, Bộ Y tế khuyến cáo các trường phải có phòng cách ly tạm thời cho học sinh, cán bộ giáo viên nghi mắc Covid-19. Phòng cách ly tạm thời phải có công trình vệ sinh khép kín; Cửa phòng bố trí nơi rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh để thuận tiện sử dụng;

Đồng thời, nhà trường phải đảm bảo thực hiện phòng chống lây nhiễm bằng việc thực hiện vệ sinh thông khí; hàng ngày lau rửa nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong phòng bằng các dung dịch sát khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường, nhà vệ sinh sạch sẽ;

Bố trí thùng đựng chất thải có nắp đậy (Thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng của người cách ly vào thùng đựng chất thải.

Đối với trường hợp có yếu tố tiếp xúc dịch tễ thì thu gom, vận chuyển và xử lý như chất thải lây nhiễm theo hướng dẫn của trạm y tế cấp xã; thu gom các rác thải sinh hoạt khác vào thùng đựng rác thải thông thường); Đảm bảo trang thiết bị y tế cơ bản theo quy định.

Nhà trường cần có nội quy khu vực cách ly: hạn chế tối đa những người không phận sự vào khu vực cách ly; đảm bảo an ninh, an toàn; không tổ chức ăn uống tập trung trong khu vực cách ly; cung cấp suất ăn cho người được cách ly và đảm bảo an toàn thực phẩm;