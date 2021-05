Phòng khám đa khoa Hồng Phúc, chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng, Phòng khám đa khoa Hồng Phúc Đồng Nai (TP.Biên Hoà, Đồng Nai) đã chủ động nâng cao công tác phòng chống dịch.

Mục đích để thiết lập môi trường khám bệnh an toàn giữa thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp.

Người bệnh được nhân viên Phòng khám đa khoa Hồng Phúc hướng dẫn khai báo y tế

Theo đó, Phòng khám đa khoa Hồng Phúc Đồng Nai đã xây dựng phòng khử khuẩn, kỹ càng trong công tác kiểm tra sơ bộ dịch tễ, khai báo y tế của người bệnh và thân nhân. Ngoài ra việc giãn cách tại khu vực chờ khám, đông người cũng được thực hiện nghiêm ngặt. Điều đó giúp bệnh nhân, thân nhân an tâm hơn khi đến thăm khám tại Phòng khám đa khoa Hồng Phúc Đồng Nai.

Người bệnh vào phòng khám phải đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn, đo thân nhiệt

Cụ thể, trước khi bước vào phòng khám, người bệnh và thân nhân phải mang khẩu trang, bước qua phòng khử khuẩn. Nếu ai quên mang khẩu trang sẽ được phát khẩu trang miễn phí ngay cổng bảo vệ.

Sau đó tại quầy lễ tân nhân viên phòng khám sẽ trực tiếp kiểm tra thân nhiệt, đề nghị người bệnh rửa tay sát khuẩn, thăm hỏi, cho khai báo y tế rồi hướng dẫn vào khu vực chờ khám.

Clip: Phòng khám đa khoa Hồng Phúc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19

Chị Nguyễn Thị Hồng, người dân TP.Biên Hoà (Đồng Nai) chia sẻ : Tôi thấy phòng khám làm tốt công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 như: Yêu cầu đeo khẩu trang, khử trùng toàn bộ người, khai báo y tế,… nên rất an tâm khi đến thăm khám. Hi vọng sẽ nhanh hết dịch để cuộc sống người dân sớm trở lại như xưa".

Chia sẻ với báo Dân Việt, đại diện phòng khám đa khoa Hồng Phúc cho biết, hiện nay cả nước đang chung tay phòng chống dịch Covid-19 nên phòng khám cũng muốn đóng góp chút sức nhỏ, chung tay đảm bảo an toàn cho những người đến và rời đi từ phòng khám. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, phòng khám đã chuẩn bị tối đa các biện pháp phòng, chống dịch và quán triệt cho nhân viên, y bác sỹ, chủ động, có các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến công tác kiểm soát, sàng lọc để tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.