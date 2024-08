Phòng khám phụ khoa Tiền Giang - Khám phụ khoa uy tín Tiền Giang

Những bệnh lý đang được điều trị tại phòng khám phụ khoa Tiền Giang

Bệnh lý phụ khoa là những bệnh liên quan đến cơ quan sinh sản nữ, gây ra nhiều phiền toái và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của chị em. Dưới đây là một số bệnh phụ khoa thường gặp và đang được điều trị tại Phòng khám phụ khoa Tiền Giang.

Rối loạn kinh nguyệt

Rối loạn kinh nguyệt bao gồm: chậm kinh, mất kinh, máu kinh thay đổi cả về lượng, màu sắc lẫn mùi, những thay đổi trong ngày có kinh, rong kinh (kéo dài trên 7 ngày), kinh mau (chu kỳ kinh dưới 22 ngày)…

Viêm âm đạo

Viêm âm đạo do nấm, do tạp khuẩn, do trùng roi: Ra nhiều khí hư đặc, màu trắng xám hoặc xanh nhạt, khí hư có mùi hôi tanh khó chịu, âm đạo sưng đỏ, ngứa ngáy khó chịu, đau rát khi quan hệ, tiểu buốt…

Viêm cổ tử cung

Viêm cổ tử cung là hiện tượng cổ tử cung bị lở loét, viêm nhiễm hoặc mưng mủ do sự từ các loại vi khuẩn, nấm và ký sinh trùng gây ra với những triệu chứng điển hình như: khí hư ra nhiều, có màu vàng hoặc xanh giống như mủ, đau bụng dưới, ra máu khi quan hệ, rối loạn kinh nguyệt…

Viêm lộ tuyến cổ tử cung

Viêm lộ tuyến cổ tử cung là tình trạng các tế bào vùng lộ tuyến cổ tử cung bị vi khuẩn, nấm… xâm nhập khiến bộ phận này bị tổn thương. Bệnh phụ khoa này thường thấy ở phụ nữ sinh đẻ nhiều, nạo hút nhiều lần, sảy thai, quan hệ mạnh bạo, …

Viêm vùng chậu

Viêm vùng chậu là một danh từ chung chỉ nhiễm trùng của tử cung, buồng trứng và ống dẫn trứng. Khi bị viêm vùng chậu, chị em sẽ thấy các biểu hiện như: ra nhiều khí hư màu vàng, xám đục, xanh, có mùi hôi khó chịu, đau vùng bụng dưới, sốt, đau khi quan hệ, đau vùng chậu, xuất huyết âm đạo bất thường, cơ thể mệt mỏi…

Viêm nội mạc tử cung

Viêm nội mạc tử cung là tình trạng viêm nhiễm xảy ra trong buồng tử cung, do vi khuẩn, nấm hay ký sinh trùng gây ra. Khi mắc bệnh phụ khoa này, chị em thường xuất hiện những triệu chứng như: ra nhiều khí hư đặc thường có màu xanh, có lẫn mủ, lẫn máu, sốt, đau bụng dưới, rối loạn kinh nguyệt…

