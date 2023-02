Quan niệm phong thủy: Chỉ có một số loài chim vào nhà làm tổ là điềm lành

"Nhà tôi bỗng dưng có cặp vợ chồng se sẻ đến làm tổ, tôi thấy vui vui vì sáng ra nghe tiếng chim hót thấy không khí trong lành, vui vẻ hẳn.

Nhưng chồng tôi đi công tác về thì hốt hoảng, không muốn để chim làm tổ trong nhà, viện cớ không thích nghe chim hót, ghét phân chim, rác rơi vãi khắp nhà... và chọc tổ đuổi cặp vợ chồng chim đi - như thế có phải là tự xua đuổi điềm tốt ra khỏi nhà hay không?".

Theo các nhà phong thủy, những ngôi nhà có phong thủy tốt mới có chim làm tổ - hay gặp ở những ngôi nhà vùng ngoại ô, nông thôn hơn. Ảnh internet.

Đó là một trong số rất nhiều nỗi niềm của gia chủ có chim vào nhà làm tổ. Theo các nhà phong thủy, những ngôi nhà có phong thủy tốt mới thường có chim vào làm tổ - hay gặp ở những ngôi nhà vùng ngoại ô, nông thôn hơn.

Người xưa cho rằng, tập tính loài chim thích làm tổ nơi có khí hậu mát mẻ, an toàn và tràn đầy năng lượng – cũng là điềm lành về ngôi nhà đang ở cân bằng âm dương, sinh khí nên "đất lành chim đậu". Hoặc báo hiệu nhà sắp có thêm thành viên mới, có sự tăng trưởng và phát triển của gia chủ.

Quan niệm phong thủy cho rằng, ngôi nhà có chim về làm tổ là dấu hiệu tốt.

Các loài chim giống như quà trời ban - thuộc về dương khí. Khi dương khí đã vào nhà thì những điều may mắn sẽ tới, giúp gia chủ vượng phát, may mắn về con người, tiền tài, vật chất, hưng an, thịnh vượng…

Do đó khi thấy nhà có chim về xây tổ (kể cả tổ tò vò) thì không nên phá tổ hay đuổi chúng đi mà mất vận may.

Một số loài chim đại diện cho tình yêu vĩnh cửu, mang lại vận may... Ảnh internet

Những loài chim vào nhà làm tổ mang đến vận may

Người xưa cho rằng, chim chóc đại diện cho đức tin và lòng trung thành. Một số loài chim đại diện cho tình yêu vĩnh cửu, có loài chim mang lại vận may, nhưng cũng có một số loài không nên để chúng làm tổ trong nhà.

Sau đây là một số đúc rút của người xưa nói về chim vào nhà làm tổ mang lại điềm lành:

Chim sẻ làm tổ trong nhà: Chim sẻ hiền hòa làm tổ trong nhà cất tiếng hót vang - là điềm lành, gia đình sắp gặp quý nhân tương trợ, gặp họa cũng tai qua nạn khỏi. Chim sẻ hay làm tổ ở những ngôi nhà dựng bằng cỏ, lợp gỗ, lợp ngói vững chãi, ổn định và có nhiều kẽ hở. Do đó chim sẻ làm tổ là cách gián tiếp chứng minh gia đình đó có ngôi nhà chắc chắn, có khả năng kinh tế, phong thủy nhà ở tốt.



Chim sẻ còn có ý nghĩa là đông con nhiều cháu - xưa các cụ còn mang chim sẻ về nhà cho chúng sống và xây tổ (gọi là "tân tước"). Nhà có chim sẻ (hoặc chim khách bay vào nhảy nhót, hót líu lô) là điềm báo sắp có tin vui, hay có khách tới nhà.

Chim én làm tổ trong nhà: Chim én đại diện cho mùa xuân, là phúc khí tốt lành và mang đến nhiều tài lộc, dấu hiệu điềm lành... (nhưng chim én bỏ dở việc làm tổ thì có thể nó bị đe dọa, hoặc cảm nhận thấy chuyện không lành, đặc biệt người xưa cho rằng cần cần thận củi lửa khi thấy tổ én rơi trong nhà).

Đặc tính tìm nơi làm tổ của chim én giống với những tiêu chí chọn nhà của người xưa (yên tĩnh, an toàn...) để không bị quấy rầy. Chim én thích làm tổ nơi mái hiên cao (thời xưa nhà giàu kín cổng cao tường, mái hiên cao, nhà giàu không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền sẽ ít cãi vã - hợp với đặc tính thích yên tĩnh của chim én). Phòng khách nhà giàu cao nên có khoảng cách nhất định, an toàn hơn cho tổ én.

Chim sáo làm tổ trong nhà: Chim sáo thân thiện và có giọng hót trong trẻo, sống bầy, đàn ở các vùng quê nông thôn. Chim sáo thường mất rất nhiều công sức để kiếm nơi xây tổ, nên nơi nào chim sáo làm tổ thường sẽ là điềm báo tốt và mang lại năng lực tích cực.

Chim vào nhà làm tổ là hiện tượng tự nhiên, khi có nhà dựng lên không tránh được việc chim chóc vào làm tổ. Ảnh internet.

Người xưa rất thích khi chim sẻ, chim én làm tổ trong nhà và coi đó là điềm lành, tin vui, may mắn... Trong dân gian còn có một số loại chim khác bay lượn vào nhà, làm tổ hay hót véo von cũng được cho là điềm báo tốt, phước lành, may mắn, sức khỏe cho gia đình như: chim khách, chim gõ kiến, thiên nga, chim cu gáy...

Theo các chuyên gia phong thủy, chim vào nhà làm tổ là hiện tượng tự nhiên, và khi có nhà dựng lên không tránh được việc chim chóc vào làm tổ. Hiện chưa có kiểm chứng khoa học nào về việc chim làm tổ trong nhà có lợi hay hại, may mắn hay hung họa – tất cả chỉ là dân gian truyền miệng.

Người dân muốn giải tỏa lo lắng có thể tìm chuyên gia phong thủy tư vấn kỹ càng. Nhưng hiện nay các thông tin chim vào nhà làm tổ chỉ là quan niệm dân gian truyền miệng, mang ý nghĩa phong thủy, có tính chất tham khảo chứ chưa có khảo nghiệm khoa học nào. Vì vậy người dân nên thận trọng khi tiếp nhận, đừng quá sa đà vào mà thành mê tín.

Những loài chim không nên để làm tổ trong nhà

Theo quan niệm dân gian, phong thủy, bên cạnh những loài chim mang lại may mắn, điềm lành thì có một số loài chim làm tổ trong nhà mang điềm xui như chim cú, chim lợn, chim ác, diều hâu, quạ đen...

Hoặc có những gia đình không thích việc quá nhiều tiếng chim hót, hay việc chim tha rác, phân chim vương kháp nhà... nên muốn xua đuổi đi - đặc biệt một số loài chim mang điềm xấu khi xua đuổi phải cẩn trọng kẻo bị chim mổ làm đau cơ thể.

Các cách đơn giản xua đuổi mà không ảnh hưởng nhiều tới môi trường sống của chim:

- Xịt nước vào tổ là cách đuổi đi sự phiền toái của chim chóc.

- Đốt một bó đuốc và hơ theo đường chim bay trong nhà để chim tìm nơi ở khác.

- Một số loài chim làm tổ và hay bay ra vào ở lan can, hiên nhà thì có thể treo bóng bay, hay đặt bàn chông để xua đuổi chim. Hoặc treo một vỏ lon, hay dán đĩa CD trong nhà để phản chiếu ánh sáng giúp xua đuổi chim phần nào.

Trường hợp chim mang tới điềm xấu là chim bay vào nhà mà lại chết ngay lúc đó, hoặc chim trắng tự dưng bay vào nhà là điềm báo không may mắn, hoặc công việc tình cảm, sức khỏe có trục trặc. Dân gian hay rải muối gạo để giải xui xẻo.